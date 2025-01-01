غزة على حافة كارثة غذائية: غوتيريش يدعو إلى وقف إطلاق نار دائم

نيويورك /سما/

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، من أن 1.6 مليون شخص في قطاع غزة يتوقع أن يواجهوا مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وقال غوتيريش خلال تصريحاته إن هناك حاجة عاجلة إلى وقف إطلاق نار دائم في القطاع، مؤكدًا على ضرورة احترام سلامة موظفي الأمم المتحدة في غزة. وأكد دعمه المتواصل لوكالة الأونروا في جهودها الإنسانية.

وأضاف الأمين العام أنه يجب المضي قدمًا نحو حل الدولتين كطريق لتحقيق السلام، مشددًا على أهمية الوصول إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا أن “لا أعذار بعد الآن لعدم الانتقال إلى هذه المرحلة”.

وأشار غوتيريش إلى التدهور السريع للوضع في الضفة الغربية، حيث نزح عشرات الآلاف من المدنيين نتيجة العمليات التي تنفذها القوات الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية.