روسيا تؤكد : لن نسلم الأسد إلى سوريا

موسكو/ وكالات/

أعلنت موسكو اليوم أنّها لا تعتزم تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة، رغم الجهود الروسية لتحسين علاقاتها مع الحكومة في دمشق.

وفي تصريح أدلى به السفير الروسي في بغداد، ألبروس قوترشيف، أمام وسائل إعلام عربية، أكد أن روسيا منحت الأسد ملاذاً إنسانياً ولن تقوم بتسليمه إلى أي جهة للمحاكمة، مشدداً على موقف بلاده الرافض للإجراءات التي تستهدفه.

ونشر موقع الغارديان البريطاني تقريراً مؤخراً تناول حياة الأسد الحالية في روسيا، مشيراً إلى أنه يتلقى تعليم اللغة الروسية ويتابع دراسة في طب العيون، بينما يعيش هو وعائلته في حي راقٍ في موسكو، وفق مصادر مقرّبة من عائلته.