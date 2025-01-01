  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

روسيا تؤكد : لن نسلم الأسد إلى سوريا

الجمعة 19 ديسمبر 2025 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تؤكد : لن نسلم الأسد إلى سوريا



موسكو/ وكالات/

أعلنت موسكو اليوم أنّها لا تعتزم تسليم الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى السلطات السورية الجديدة، رغم الجهود الروسية لتحسين علاقاتها مع الحكومة في دمشق. 

وفي تصريح أدلى به السفير الروسي في بغداد، ألبروس قوترشيف، أمام وسائل إعلام عربية، أكد أن روسيا منحت الأسد ملاذاً إنسانياً ولن تقوم بتسليمه إلى أي جهة للمحاكمة، مشدداً على موقف بلاده الرافض للإجراءات التي تستهدفه. 

ونشر موقع الغارديان البريطاني تقريراً مؤخراً تناول حياة الأسد الحالية في روسيا، مشيراً إلى أنه يتلقى تعليم اللغة الروسية ويتابع دراسة في طب العيون، بينما يعيش هو وعائلته في حي راقٍ في موسكو، وفق مصادر مقرّبة من عائلته.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لمحاكمة مقاتلي قوات النخبة واعدامهم..

مسؤول أميركي : المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة ستبدأ قريبا

معاريف : نتنياهو يخطط لفرض فتح رفح باتجاه واحد بعد اتفاقية الغاز

مقاطعة اسرائيل..دول جديدة تنسحب من الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” وتحذيرات من انهيار المسابقة بشكل كامل

إسرائيليون يتسللون إلى غزة ويرفعون العلم مطالبين بإعادة الاستيطان

ترامب: نتنياهو هو من طلب لقائي وقد أجتمع مع الرئيس المصري قريبا..

قبل الهجوم بيوم واحد.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم 7 أكتوبر ورد الجيش الإسرائيلي على المعلومات العاجلة

الأخبار الرئيسية

التصنيف المرحلي المتكامل يصنف غزة في مرحلة طوارئ غذائية… وإسرائيل تتهمه بتجاهل المساعدات

مقاطعة اسرائيل..دول جديدة تنسحب من الأغنية الأوروبية “يوروفيجن” وتحذيرات من انهيار المسابقة بشكل كامل

الاحتلال يواصل خروقاته ..استشهاد 4 فلسطينيين بغارات جيش الاحتلال على شرق خانيونس

معاريف : نتنياهو يخطط لفرض فتح رفح باتجاه واحد بعد اتفاقية الغاز

مسؤول أميركي : المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة ستبدأ قريبا

الاتصالات الفلسطينية