قبل الهجوم بيوم واحد.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم 7 أكتوبر ورد الجيش الإسرائيلي على المعلومات العاجلة

الجمعة 19 ديسمبر 2025 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
قبل الهجوم بيوم واحد.. قناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة حول هجوم 7 أكتوبر ورد الجيش الإسرائيلي على المعلومات العاجلة



القدس المحتلة/سما/

كشفت قناة “كان” العبرية، الليلة الماضية، حصول أجهزة أمن الاحتلال في السادس من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، على معلومات تفيد باحتمال شنّ حركة “حماس”، هجوما ضمن “عملية صباحيّة” في اليوم التالي، وهو اليوم الذي شهد الهجوم غير المسبوق الذي نفّذته الحركة.

وأشار التقرير إلى أنه “في إطار مهمة نُفذت في سماء غزة، قبل يوم من 7 أكتوبر، وردت معلومات تشير إلى ’عملية صباحية’، ستُجرى صباح اليوم التالي”.
وذكرت هيئة البث أن “مهمّة” لجيش الاحتلال، نُفِّذت في 6 تشرين الأول/ أكتوبر، “لجمع معلومات عن الحراس في النفق الذي اعتقدت إسرائيل أن جثة أفراهام ماغنيستو، كانت مُحتجَزة فيه”.
وأضاف التقرير أن “المعلومات التي وردت خلال المهمة، لم تكن واضحة تمامًا، لكنها أثارت شكوكًا، وتم إبلاغ القيادة الجنوبية”.
ولفت التقرير نقلا عن مصادر لم يسمّها، أن “القيادة الجنوبية بالجيش، ردّت بأنها على الأرجح مناورة من قِبل حماس”.

 

وأضاف أنه “لسبب غير واضح، فإن التحقيق المذكور ووثائق المهمة، لا تظهر في سجّلات الجيش الإسرائيليّ، ولا في التحقيقات التي فحصت أحداث الليلة التي سبقت الهجوم”.

