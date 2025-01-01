  1. الرئيسية
شاهد..منتخب المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب على حساب الأردن

الخميس 18 ديسمبر 2025 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
سما / وكالات /

توج المنتخب المغربي بلقب بطولة كأس العرب 2025، عقب فوزه المثير على منتخب الأردن بنتيجة 3-2 في مباراة ماراثونية امتدت للأشواط الإضافية، والتي جرت مساء اليوم الخميس في نهائي البطولة.

شهد اللقاء إثارة كبيرة وتقلبات درامية في النتيجة، بدأت بتقدم مغربي مبكر وساحر في الدقيقة الرابعة عبر أسامة طنان، الذي أطلق تسديدة قوية ومتقنة من قبل منتصف الملعب سكنت شباك حارس "النشامى".

ومع بداية الشوط الثاني، عاد المنتخب الأردني بقوة، وتمكن مهاجمه علي علوان من تسجيل هدف التعادل الأول في الدقيقة 48 برأسية قوية. ولم يكتف "النشامى" بالتعادل، بل تقدموا بالهدف الثاني في الدقيقة 68 عن طريق علوان نفسه من ركلة جزاء نفذها بنجاح.

وبينما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة في الوقت الأصلي، خطف المهاجم عبدالرزاق حمد الله هدف التعادل القاتل للمغرب في الدقيقة 89، مستغلاً تشتت دفاعات الأردن بعد ركلة ركنية ليضع الكرة في المرمى الخالي ويعيد المباراة إلى نقطة الصفر.

وفي الشوط الأول من الوقت الإضافي وتحديداً في الدقيقة 101، تمكن عبدالرزاق حمد الله من تسجيل الهدف الثالث والحاسم لمنتخب بلاده. جاء الهدف إثر ركلة حرة نفذها محمود بنتايك بعرضية وصلت إلى مروان سعداني الذي هيأها لحمد الله ليضعها بسهولة في الشباك، مانحاً المغرب لقب البطولة الغالية.

 

 

 

 

 

 

 

 

