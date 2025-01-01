  1. الرئيسية
ويتكوف سيلتقي بمسؤولين كبار من قطر ومصر وتركيا لبحث المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق غزة

الخميس 18 ديسمبر 2025 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
ويتكوف سيلتقي بمسؤولين كبار من قطر ومصر وتركيا لبحث المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق غزة



القدس المحتلة / سما/

ذكر موقع أكسيوس أن مبعوث الرئيس الأمريكي لدى منطقة الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، من المقرر أن يعقد اجتماعًا يوم غدا الجمعة في مدينة ميامي الأمريكية مع مسئولين كبار من مصر وقطر وتركيا، لبحث المرحلة المقبلة من الاتفاق الخاص بإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك بحسب ما أفاد به مسئول في البيت الأبيض ومصدران مطلعان على تفاصيل اللقاء.

وأوضح الموقع الأمريكي أن هذا اللقاء يعد الأعلى مستوى بين الوسطاء داخل الولايات المتحدة منذ توقيع اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر الماضي، حيث يهدف إلى التوصل لتفاهم حول الخطوات القادمة، بما يشمل ممارسة ضغوط على كل من إسرائيل وحركة حماس للالتزام ببنود الاتفاق وتنفيذ تعهداتهما.

وأشارت المصادر الأمريكية إلى أن الاجتماع سيضم إلى جانب ويتكوف كلاً من رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ووزير الخارجية والهجررة الدكتور بدر عبد العاطي.

