ترامب: نتنياهو هو من طلب لقائي وقد أجتمع مع الرئيس المصري قريبا..

سما / وكالات /

قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة في نهاية الشهر، صرّح الرئيس دونالد ترامب قائلاً: "لم أحدد موعداً للقاء معه، لكنه يرغب في لقائي".

جاء هذا التصريح رغم أن اجتماعاً بينهما كان مقرراً في التاسع والعشرين من الشهر. وأشار مصدر إسرائيلي لاحقاً إلى أنه "ربما لم يُحدد الموعد بعد، لكن التاريخ قد حُدد .

قال ترامب: "نعم، يرغب برؤيتي. لم نُعلن الأمر رسميًا بعد، لكنه يريد رؤيتي. لقد حققنا نجاحًا كبيرًا، وسلامًا في الشرق الأوسط، وهذا أهم من أي شيء آخر. لدينا سلام في الشرق الأوسط الآن. نعم، من المحتمل أن يأتي لرؤيتي في فلوريدا. سأكون سعيدًا جدًا باستضافته.

كما أشار ترامب إلى إمكانية عقد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكنه لم يلتزم بعقد اجتماع ثلاثي مع نتنياهو.

وقال : "السيسي؟ إنه صديقي. سأكون سعيدًا جدًا بلقائه. نعم، سأكون سعيدًا جدًا". ولم يؤكد ترامب ما إذا كانت هناك محادثات جارية لعقد اجتماع ثلاثي بينه وبين نتنياهو والرئيس المصري، وهي فكرة تُدرس في الأوساط السياسية المحيطة بالرئيس الأمريكي.