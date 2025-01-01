  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ترامب: نتنياهو هو من طلب لقائي وقد أجتمع مع الرئيس المصري قريبا..

الخميس 18 ديسمبر 2025 10:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: نتنياهو هو من طلب لقائي وقد أجتمع مع الرئيس المصري قريبا..



سما / وكالات /

قبل زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة في نهاية الشهر، صرّح الرئيس دونالد ترامب قائلاً: "لم أحدد موعداً للقاء معه، لكنه يرغب في لقائي".

جاء هذا التصريح رغم أن اجتماعاً بينهما كان مقرراً في التاسع والعشرين من الشهر. وأشار مصدر إسرائيلي لاحقاً إلى أنه "ربما لم يُحدد الموعد بعد، لكن التاريخ قد حُدد .

قال ترامب: "نعم، يرغب برؤيتي. لم نُعلن الأمر رسميًا بعد، لكنه يريد رؤيتي. لقد حققنا نجاحًا كبيرًا، وسلامًا في الشرق الأوسط، وهذا أهم من أي شيء آخر. لدينا سلام في الشرق الأوسط الآن. نعم، من المحتمل أن يأتي لرؤيتي في فلوريدا. سأكون سعيدًا جدًا باستضافته.

كما أشار ترامب إلى إمكانية عقد اجتماع مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لكنه لم يلتزم بعقد اجتماع ثلاثي مع نتنياهو.

وقال : "السيسي؟ إنه صديقي. سأكون سعيدًا جدًا بلقائه. نعم، سأكون سعيدًا جدًا". ولم يؤكد ترامب ما إذا كانت هناك محادثات جارية لعقد اجتماع ثلاثي بينه وبين نتنياهو والرئيس المصري، وهي فكرة تُدرس في الأوساط السياسية المحيطة بالرئيس الأمريكي.

الأكثر قراءة اليوم

خبيران : السلطة أمام شروط قاسية إذا شاركت بـ"مجلس سلام غزة"

ابو الغيط يتحدث عن السلاح في غزة ويوجه رسالة هامة…

غضب في تل أبيب..نائب الرئيس الاميركي: يجب التفريق بين انتقاد اسرائيل ومعاداة السامية ..

قد "تثير ردود فعل عنيفة".. ضغوط أمريكية على باكستان للمشاركة في القوة الدولية بقطاع غزة

الإبادة الاقتصادية ..إسرائيل تسرق غاز غزة ..لؤي ديب

اغتيال رائد سعد.. رسالة اسرائيل المزدوجة ..

صحيفة لبنانية : اقالة نديم قطيش من رئاسة سكاي نيوز عربية في الامارات ..

الأخبار الرئيسية

مسؤول أميركي : المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة ستبدأ قريبا

نتنياهو يعطي الضوء الأخضر لمحاكمة مقاتلي قوات النخبة واعدامهم..

بحبح: المرحلة الثانية من اتفاق غزة الشهر المقبل و"ماجد ابو رمضان" الأوفر حظا لرئاسة لجنة إدارة القطاع

نصيرة

قناة عبرية تدعو لإبادة غزّة.. أبو نصيرة: “علاقتنا بالإسرائيليين قوية وسنعيش معهم بأمنٍ وسلام ويمدوننا بالسلاح”

قد "تثير ردود فعل عنيفة".. ضغوط أمريكية على باكستان للمشاركة في القوة الدولية بقطاع غزة

الاتصالات الفلسطينية