إيران: لم نتوقف عن إنتاج الصواريخ بعد الحرب الأخيرة وصواريخنا اخترقت أنظمة الدفاع الإسرائيلية وأصابت أهدافها

الخميس 18 ديسمبر 2025 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران: لم نتوقف عن إنتاج الصواريخ بعد الحرب الأخيرة وصواريخنا اخترقت أنظمة الدفاع الإسرائيلية وأصابت أهدافها



وكالات - سما-

أكد المتحدث باسم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أبوالفضل شكارجي، اليوم الخميس، أن الصواريخ الإيرانية دمرت أهدافا حيوية في إسرائيل.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن تصريحات العميد شكارجي جاءت في كلمة له في جامعة شريف الصناعية في طهران، موضحا خلالها أن “صواريخ إيران التي صنعها النخباء اخترقت جميع أنظمة الدفاع الجوي الباهظة الثمن للاحتلال ودمرت أهدافا حيوية في اسرائيل”.
وأفاد العميد شكارجي بأن “الدفاع الشامل ضد اسرائيل يشمل الدفاع العسكري والأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإذا سُلِك هذا الطريق، فسيكون النجاح والانتصار على العدو حتما من نصيبنا وبهذا الاستدلال وهذا المنطق، نجح الشعب الإيراني في اجتياز أكثر من 40 عاما بنجاح”.
وأفاد القائد العسكري الإيراني، بأن “الاحتلال الاسرائيلي يعادي بشكل مستمر وفي كل حين الشعب الإيراني وشبابنا وبلادنا، وهذا له أسباب عديدة، أهمها معارضة استقلال إيران، لأن استقلال إيران لا يطيقه أعداء شعوب العالم المتحررة، وهم لا يريدون إيران مستقلة”.
وأفاد بأن الصناعات الجوية الإيرانية تمكنت من صناعة وإطلاق صاروخ “فتاح” الذي نجح في اختراق أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورا في العالم وضرب الأهداف المحددة في إسرائيل بدقة متناهية.

وأشار إلى أن اسرائيل نقلت مسار عداوته إلى المجال الناعم والمعرفي، وبأن إيران تمتلك العلم والخبرة والقدرة اللازمة لإدارة الحرب الناعمة والحرب المعرفية، ويمكنها تحويل تهديدات هذا المجال إلى فرصة”.
وفي 13 يونيو/ حزيران 2025، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة، في عملية أطلقت عليها اسم “الأسد الصاعد”، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة “نطنز” الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

