  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

حرق واعدام واغتصاب.. أكثر من ألف قتيل مدني في هجوم “الدعم السريع” على مخيم للاجئين شمال دارفور

الخميس 18 ديسمبر 2025 03:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
حرق واعدام واغتصاب.. أكثر من ألف قتيل مدني في هجوم “الدعم السريع” على مخيم للاجئين شمال دارفور



وكالات - سما-

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الخميس أنّ أكثر من ألف مدني قُتلوا في هجوم شنّته قوات الدعم السريع خلال نيسان/أبريل الفائت في مخيم زمزم للنازحين في شمال دارفور السودانية.

 

وأشارت المفوضية في تقرير إلى “مجازر وعمليات اغتصاب وأعمال عنف جنسي أخرى وتعذيب وخطف” ارتُكبت خلال الهجوم الذي نفذته قوات الدعم السريع من 11 إلى 13 نيسان/أبريل.
وأكّدت المفوضية “مقتل ما لا يقل عن 1013 مدنيا”.
وأضافت أنّ من بين الضحايا “319 شخصا أُعدموا إما داخل المخيم أو أثناء محاولتهم الفرار. وقُتل بعضهم في منازلهم خلال مداهمات نفذتها قوات الدعم السريع، بينما قُتل آخرون في السوق الرئيسي وفي مدارس ومراكز صحية ومساجد”. وأشارت المفوضية إلى أن نحو 400 ألف مدني فرّوا من المخيم بعد الهجوم.
ونفت قوات الدعم السريع آنذاك استهداف المدنيين في زمزم.

 

وبحسب المفوضية، تعرّض ما لا يقل عن 104 أشخاص بينهم 75 امرأة و26 فتاة و3 صبيان، لعنف جنسي مروع، بما في ذلك عمليات اغتصاب واغتصاب جماعي واستعباد جنسي، خلال الهجوم على المخيم وعلى طرق الهروب، بين 11 نيسان/أبريل و20 أيار/مايو.
وأشار التقرير إلى أنّ أعمال العنف هذه نُفّذت على ما يبدو “لبثّ الرعب في المجتمع”، لافتا إلى أنّ قوات الدعم السريع قد “منعت في الأشهر التي سبقت الهجوم، وصول مختلف المواد الغذائية والمياه والوقود وغيرها من الإمدادات الأساسية اللازمة لإنقاذ سكان المخيم.
ووصفت المفوضية هذه الأعمال بأنها “انتهاكات خطرة ومنهجية للقانون الدولي الإنساني، وانتهاكات صارخة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

 

ونقل البيان عن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قوله إن هذا التقرير يؤكد “مرة جديدة الحاجة الملحة للتحرك سريعا لإنهاء هذه الدوّامة من الفظائع والعنف، ولضمان محاسبة المسؤولين وحصول الضحايا على تعويضات”.
يُعدّ مخيم زمزم أحد المخيمات الرئيسية الثلاثة الواقعة على مشارف الفاشر عاصمة شمال دارفور، والتي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في أواخر تشرين الأول/أكتوبر، وكان المخيم يضمّ ما يصل إلى مليون شخص قبل هجوم هذه القوات الذي بدأ في نيسان/أبريل 2023.

الأكثر قراءة اليوم

ابو الغيط يتحدث عن السلاح في غزة ويوجه رسالة هامة…

نتنياهو: وافقنا على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل مع مصر

اغتيال رائد سعد.. رسالة اسرائيل المزدوجة ..

غضب في تل أبيب..نائب الرئيس الاميركي: يجب التفريق بين انتقاد اسرائيل ومعاداة السامية ..

الخارجية الفلسطينية : استهداف "الأونروا" جريمة إسرائيلية تستدعي مواقف دولية حازمة وتحرك عاجل..

الإبادة الاقتصادية ..إسرائيل تسرق غاز غزة ..لؤي ديب

قطر وأميركا تتفقان على مضاعفة الجهود للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

الأخبار الرئيسية

بحبح: المرحلة الثانية من اتفاق غزة الشهر المقبل و"ماجد ابو رمضان" الأوفر حظا لرئاسة لجنة إدارة القطاع

نصيرة

قناة عبرية تدعو لإبادة غزّة.. أبو نصيرة: “علاقتنا بالإسرائيليين قوية وسنعيش معهم بأمنٍ وسلام ويمدوننا بالسلاح”

قد "تثير ردود فعل عنيفة".. ضغوط أمريكية على باكستان للمشاركة في القوة الدولية بقطاع غزة

خبيران : السلطة أمام شروط قاسية إذا شاركت بـ"مجلس سلام غزة"

وزير الخارجية القطري: الوسطاء سيجتمعون الجمعة المقبلة لبحث الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

الاتصالات الفلسطينية