أكبر صفقة أسلحة في تاريخ إسرائيل.. ألمانيا توسّع اتفاق صواريخ "حيتس 3"

الخميس 18 ديسمبر 2025 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

وافق البرلمان الألماني على توسيع صفقة شراء منظومة صواريخ "حيتس 3" الإسرائيلية بقيمة 3.1 مليارات دولار إضافية.

وأكدت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن قيمة الصفقة الإجمالية قد ارتفعت إلى أكثر من 6.7 مليارات دولار، في أكبر صفقة تصدير أسلحة في تاريخ إسرائيل.

فيما أوضحت وزارة الجيش الإسرائيلي أن التوسعة الجديدة تُكمل صفقة بيع منظومة الدفاع الجوي أو صواريخ "حيتس 3" لألمانيا، والتي تم تقويعها قبل نحو عامين بقيمة 3.6 مليارات دولار.

وأشارت إلى أن الاتفاق الموسع ينص على زيادة كبيرة في وتيرة إنتاج صواريخ الاعتراض وقاذفات المنظومة "حيتس 3"، على أن تُسلَّم للجيش الألماني، بما من شأنه تعزيز قدراته في مجال الدفاع الجوي بعيد المدى.

