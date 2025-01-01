  1. الرئيسية
سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على جنوب وشرق لبنان

الخميس 18 ديسمبر 2025 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

شن سلاح الجو الإسرائيلي، صباح الخميس، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب وشرق لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية مرتفعات بوداي والهرمل في منطقة البقاع شرق لبنان، بالإضافة إلى مرتفعات الجبور والقطراني والريحان جنوبي البلاد.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية ثلاث غارات على مرتفعات زغرين في جرود الهرمل، وغارة أخرى على جرود طاريا، إضافة إلى غارة على جرود بوداي.

وفي مناطق الجرمق والمحمودية، نفذت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات متتالية، استهدفت مرتفعات الجبور والريحان، ما يعكس تصعيدا عسكريا واسعا في جنوب وشرق لبنان خلال الساعات الماضية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب أن القوات الإسرائيلية شنت هجمات، بحسب زعمه "على معسكرات ومباني عسكرية تابعة لحزب الله"، في مناطق متفرقة من لبنان.

