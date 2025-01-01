مشعل: على واشنطن الانخراط في مفاوضات مباشرة مع حماس ومستعدون لهدنة طويلة الامد

غزة/سما/

قال رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل إنه إذا أراد الرئيس الأمريكي تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، عليه أن يضع حدا للتدخل الإسرائيلي في سياسة واشنطن تجاه فلسطين، مضيفا أن على الولايات المتحدة أن تنخرط في مفاوضات مباشرة مع حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، بهدف إقامة علاقات ثنائية ودية ومتوازنة.

وتابع مشعل: "للأسف، إحدى مشكلات الإدارة الأمريكية أنها تقدم مصالح إسرائيل على مصالح الولايات المتحدة نفسها. حتى أن أنصار ترامب من حركة ماغا أدركوا أن إسرائيل تشكل عبئا يقيّد المصالح الأمريكية ويضر بها. أدعو الشعب الأمريكي وإدارته إلى الحكم وفق مصالح أمريكا لا مصالح إسرائيل".

وأضاف: "إذا نظروا إلينا ولو لحظة بإنصاف وحياد، سيرون أن الشعب الفلسطيني واقع تحت الاحتلال وله الحق في المقاومة، ما لم تتدخل أمريكا لإجبار إسرائيل على الانسحاب، وهو ما سنشكرها عليه. حين يتخلى عنك العالم، لا خيار أمامك سوى مقاومة المحتل حتى تُرغمه على الانسحاب".

هدنة طويلة الأمد

وجدد مشعل تأكيده على أن حماس مستعدة للدخول في اتفاق هدنة طويل الأمد مع إسرائيل، يتضمن التزام الحركة بتخزين أسلحتها ووقف جميع العمليات العسكرية ضد إسرائيل. كما أشار إلى أن حماس على استعداد للعمل عن قرب مع الولايات المتحدة والمجتمع الدولي لتهيئة بيئة أمنية مستقرة داخل غزة، بما يتيح إعادة إعمار القطاع، ويمهد لإجراء انتخابات ديمقراطية، ويخلق الظروف السياسية اللازمة لمفاوضات بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية.

وقال مشعل: "العقلية الأمريكية البراغماتية، واهتمام الرئيس ترامب الحقيقي بتحقيق الاستقرار وعدم بقاء غزة جرحا نازفا يقلق العالم ويؤلم الضمير الإنساني، يمكن أن يفتح فرصة للاستقرار. وحماس تقدم هذه الفرصة بضمانات حقيقية وسجل من الالتزام".

وشدد مشعل على أن حركة حماس ما تزال طرفا سياسيا محوريا في الداخل الفلسطيني، وقد تولت إدارة غزة منفردة طوال عقدين، وهو واقع ينبغي على الرئيس ترامب أخذه في الاعتبار. وأوضح أن الحركة عرضت التخلي عن الحكم لصالح لجنة تكنوقراطية من شخصيات فلسطينية مستقلة، لكنه حذر من أن أي محاولة لحظر مشاركة المنتسبين لحماس في جهود الاستقرار وإعادة البناء داخل القطاع ستكون خطوة غير مجدية وتأتي بنتائج عكسية.

وأضاف مشعل: "أي محاولة لإقامة سلطة غير فلسطينية داخل غزة هي أولا مرفوضة، وثانيا محكوم عليها بالفشل. فأي سلطة أو قوات أجنبية داخل غزة سيعتبرها الفلسطينيون سلطة احتلال، وهذا سيخلق تلقائيا حالة من الصراع، لأن الفلسطينيين لن يقبلوا بها. كيف يرفضون الاحتلال الإسرائيلي ثم يقبلون شكلا آخر من الاحتلال الأجنبي؟".

فرصة للولايات المتحدة وأوروبا

وأكد مشعل أن اللحظة الراهنة تمثل فرصة للولايات المتحدة وأوروبا لإعادة صياغة نهجهما تجاه الشرق الأوسط، موضحا أن الفلسطينيين ليسوا ضد المصالح الأمريكية بل ضد التدخل ودعم دولة الاحتلال. وأشار إلى استعداد الشعب الفلسطيني للانفتاح على أمريكا وأوروبا والعالم، لكنه شدد على رفض الاحتلال أو الوصاية، واعتبر أن من مصلحة الغرب إحداث تحول جذري في التعامل مع فلسطين كما حدث مع نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وأشار مشعل إلى موقف ترامب من أحمد الشرع، القيادي السابق في تنظيم القاعدة الذي تحول إلى زعيم للمعارضة السورية ثم تولى رئاسة سوريا في كانون الثاني/ يناير، وقال إن على الولايات المتحدة أن تنتهج مسارا مشابها مع القادة السياسيين الفلسطينيين.

وأضاف: "لماذا تمنح الإدارة الأمريكية هذه الفرصة لأحمد الشرع ولا تمنحها لحماس وفصائل المقاومة الفلسطينية؟ بل إنها لا تمنحها حتى اليوم لمحمود عباس، الذي لا يتهم بالإرهاب. من مصلحة الولايات المتحدة والعواصم الغربية الانخراط الإيجابي مع حماس ومع الشعب الفلسطيني، لأننا نمثل المستقبل، وهذا الاحتلال سيصبح جزءا من الماضي".

نزع سلاح حماس

وقال مشعل متحدثا عن اتفاق وقف إطلاق النار: "يعتقد البعض أن المرحلة الأولى كانت ناجحة أو تم تنفيذها بالكامل، لكنها لم تكن كذلك. توقفت الحرب من حيث الإبادة الشاملة، لكن الانتهاكات الإسرائيلية ما زالت مستمرة. لذلك فإننا نطالب كفلسطينيين، وليس كحماس فقط، بضرورة محاسبة إسرائيل على جميع التزامات المرحلة الأولى قبل الانتقال سريعا إلى المرحلة الثانية. وكما التزمت حماس بمتطلبات المرحلة الأولى، فهي -إلى جانب جميع القوى الفلسطينية - ملتزمة بمتطلبات المرحلة الثانية من خلال الحوار الجاد مع الوسطاء للتوصل إلى حلول سليمة، ليس كما يريد نتنياهو، بل كما تم الاتفاق عليه مع الوسطاء".

وشدد مشعل على أن المفاوضين الفلسطينيين لم يوافقوا قط على نزع السلاح أو أي من شروط "المرحلة الثانية" من الصفقة، رغم الادعاءات الأمريكية والإسرائيلية، حيث أوضح وفد حماس في تشرين الأول/ أكتوبر أن تفويضه يقتصر على التفاوض حول وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأن القضايا الأخرى يجب أن تعالج عبر توافق وطني يشمل جميع الفصائل الفلسطينية الكبرى.

وأضاف أن وفد حماس حث الولايات المتحدة والوسطاء الإقليميين على تناول قضية نزع السلاح عبر مفاوضات تقنية، لا عبر إملاءات تهدف إلى فرض الاستسلام الذي عجزت إسرائيل عن تحقيقه عسكريا.

وأكد مشعل انفتاح حركة حماس على خيار "تجميد" أو تخزين أسلحتها الدفاعية، لكنه شدد على أنها لن توافق على نزع السلاح إلا في إطار إنشاء جيش فلسطيني أو قوة أمنية قادرة على حماية نفسها من العدوان الإسرائيلي.

الانتخابات الفلسطينية

وتحدث مشعل عن الانتخابات ومستقبل الحكم في الأراضي الفلسطينية قائلا إن الديمقراطية التي يريدها البعض هي نفسها التي تمارس للأسف في بعض دول المنطقة والعالم، وتفرز نتائج محددة مسبقا ترضي من ينظمها، أو يتم إلغاؤها إذا كانت النتائج معاكسة لذلك المسار، وهي ليست ديمقراطية على حد تعبيره.

وأشار إلى أن احترام إرادة الشعب الفلسطيني يعني السماح له بالتعبير عن رأيه بكل حرية عبر صناديق الاقتراع، مؤكدا أن الجميع يعلم اليوم أن الناخب الفلسطيني لو أتيح له الخيار، سيصوت للمقاومة، حتى بعد الدمار الذي لحق بغزة عقب عامين من الإبادة الجماعية.

وقال الموقع إن خالد مشعل احتل المركز الثاني في قائمة أكثر المرشحين شعبية لرئاسة فلسطين وفق استطلاع حديث، في حال سمحت السلطة الفلسطينية بانتخابات نزيهة. وقد تصدر القائمة القيادي السابق في حركة فتح مروان البرغوثي، الذي يقضي حاليا عدة أحكام بالسجن المؤبد في السجون الإسرائيلية.

وأعرب مشعل في الحوار عن أمله في الإفراج عن البرغوثي، وأن تتاح له فرصة الانخراط في النضال الوطني والعمل السياسي، مؤكدا أن حماس لها الحق في تقديم المرشح الذي تراه مناسبا.

مسؤولية الإدارة الأمريكية

وعند سؤاله عما إذا كانت مواقف الدول العربية والإسلامية تمثل خيانة للقضية الفلسطينية، أجاب مشعل بلهجة دبلوماسية، معتبرا أن هذه الدول تحاول لعب دور في دعم الشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانب قضيته أو وقف الحرب، لكنها أيضا تراعي مصالح اقتصادية وصفقات سلاح واعتبارات استراتيجية أخرى.

وأضاف أن الرئيس الأمريكي هو بالأساس رجل أعمال، لذلك فإن بعض الدول تسعى لبناء علاقات معه تخدم مصالحها أو تحميها من مغامراته وتحركاته المفاجئة، مشيرا إلى أن هذا الوضع يضعف بلا شك الموقف العربي والإسلامي لوقف الحرب.

ورغم الغضب الفلسطيني من ضعف تدخل الدول العربية والإسلامية ضد الإبادة الإسرائيلية، فقد شدد مشعل على أن الولايات المتحدة وحدها تملك النفوذ لوقف العدوان الإسرائيلي، حيث لا يوجد طرف آخر في العالم قادر على إلزام إسرائيل بتنفيذ التعهدات، بمن في ذلك الأوروبيون.

واعتبر مشعل أن المسؤولية مضاعفة على الولايات المتحدة بسبب موقعها العالمي وقوتها، وقال في هذا السياق: "الرئيس ترامب وإدارته هما وحدهما القادران على إلزام إسرائيل ونتنياهو باحترام الاتفاقات، وبالتالي يتحملان هذه المسؤولية قبل أن نحمّلها لأي طرف إقليمي أو دولي آخر".