اختراق هاتف رئيس وزراء الاحتلال السابق وتسريب بيانات أمنية

القدس المحتلة/سما/

كشفت تقارير عبرية عن اختراق هاتف رئيس وزراء الاحتلال السابق نفتالي بينيت، ما أدى إلى تسريب بيانات ومحتويات أخرى ذات طابع أمني، في حادثة أثارت تساؤلات حول مستوى حماية معلومات كبار المسؤولين.



أفادت القناة العبرية i24 نيوز بأن عملية الاختراق التى استهدفت هاتف رئيس وزراء الاحتلال السابق أسفرت عن تسريب معلومات وبيانات مصنفة على درجة عالية من الحساسية، من بينها أرقام هواتف تعود لشخصيات بارزة في المنظومة الأمنية، إلى جانب محادثات ومواد مرتبطة برئيس جهاز الموساد.



وذكرت القناة أن البيانات التي جرى نشرها كان يفترض أن تبقى سرّية، مشيرة إلى أن حجم المواد المسربة يثير مخاوف أمنية، حتى مع تأكيد جهات رسمية أن الهاتف المخترق “غير مستخدم حاليًا”.





في المقابل، أعلنت مجموعة سيبرانية تطلق على نفسها اسم "حنظلة" مسؤوليتها عن العملية، مؤكدة أنها نفذت الاختراق ضمن هجوم حمل اسم "الأخطبوط"، وقالت إن العملية استهدفت الهاتف المحمول الخاص ببينيت.





وبحسب ما نشرته المجموعة، فقد جرى تسريب أكثر من 140 صفحة من الملفات، تتضمن أرقام اتصال لمسؤولين كبار ومعلومات أخرى تتعلق بشخصيات أمنية وسياسية رفيعة في كيان الاحتلال.



ويعكس اختراق جهاز يعود لمسؤول سابق بهذا المستوى وجود ثغرات في إجراءات حماية البيانات، وقد تستخدم المعلومات المسربة لأغراض أمنية أو استخباراتية، بغض النظر عن كون الهاتف قيد الاستخدام من عدمه.



ويأتي هذا الحادث ضمن سجل متصاعد من الاختراقات السيبرانية التي نفذتها مجموعات رقمية ضد أهداف في كيان الاحتلال، إذ سبق أن تعرض حساب نفتالي بينيت على منصة "إكس" للاختراق في تشرين الأول / أكتوبر 2025، حيث نشرت روابط خبيثة لتطبيق إخباري مزيف يهدف إلى سرقة بيانات المستخدمين.



كما وثّقت تقارير استخباراتية أمريكية وبريطانية وإسرائيلية هجمات سيبرانية سابقة استهدفت أنظمة التحكم الصناعية والبنى التحتية الحيوية، وتعتمد هذه المجموعات على أسلوب “القرصنة والتسريب” الذي يجمع بين الاستيلاء على البيانات ونشر معلومات مضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف إحداث خسائر أمنية ومالية ومعنوية.