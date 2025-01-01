  1. الرئيسية
وفاة طفل نتيجة البرد بمواصي خان يونس

الخميس 18 ديسمبر 2025 09:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

أعلن مجمع ناصر الطبي وفاة طفل بسبب البرد القارس في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المجمع ان الطفل سعيد عابدين "29 يوما" توفي جرّاء البرد القارس في مواصي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وبوفاة الطفل عابدين يرتفع إلى اربعة عدد الاطفال الذين توفوا نتيجة البرد القارس، فيما توفي 13 مواطنا نتيجة انهيارات المنازل والجدران.

بدورهـا، حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الأحوال الجوية القاسية في قطاع غزة تتسبب في انهيار مبان متضررة، ما يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح بين السكان.

وأكدت أن تدهور الظروف المناخية يزيد من خطورة الأوضاع الإنسانية، خصوصًا في المناطق التي تعرضت لدمار واسع.

وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك مستلزمات الإيواء الدائم، لضمان حماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم في ظل استمرار الأزمة الإنسانية.

