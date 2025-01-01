  1. الرئيسية
الاحتلال يواصل خروقاته : قصف جوي وبحري مكثف و نسف مربعات سكنية في غزة

الخميس 18 ديسمبر 2025 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة/سما/

 يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 69 وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

وفي التفاصيل، شن طيران الاحتلال غارة جوية على المناطق الشرقية لمدينة خان يونس، تزامنا مع قيام المروحيات الحربية بفتح نيران رشاشاتها تجاه تلك المناطق.

ودوى انفجار ضخم فجر اليوم الخميس اثر تفجير الاحتلال مربع سكني بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال نيرانها بالتزامن مع قصف مدفعي في المناطق الشرقية لمدينة غزة.

وشن طيران الاحتلال غارة شرقي خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وعلى الصعيد البحري، أقدمت زوارق الاحتلال الحربية على إطلاق نيرانها وعدد من القذائف في عرض بحر مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع.

كما شهدت المناطق الشرقية لمدينة رفح عمليات إطلاق نار مكثف من قبل آليات الاحتلال المتمركزة هناك.

