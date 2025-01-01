  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء صافية وباردة نسبيا

الخميس 18 ديسمبر 2025 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء صافية وباردة نسبيا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الخميس صافٍيا بوجهٍ عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام وباردا، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأكثر قراءة اليوم

غزة تغرق بالمخدرات.. من يُدخلها؟ وكيف تتم عملية التهريب؟ ومن المسؤول؟ (فيديو)

"هناك أشياء سيئة تحدث".. ترامب يحذر اليهود

600 قائد عسكري وأمني إسرائيلي لترامب: لا مرحلة ثانية لغزة دون نزع سلاح حماس وإشراك السلطة الفلسطينية

ابو الغيط يتحدث عن السلاح في غزة ويوجه رسالة هامة…

السفيرة الفلسطينية في إيطاليا: اعمل في العلن وإسرائيل تتحمل مسؤولية ما يحدث في غزة والضفة والقدس

نتنياهو: وافقنا على أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل مع مصر

أسلحة متطورة للامارات ...أكبر صفقة في تاريخ شركة إلبيت الإسرائيلية

الأخبار الرئيسية

خبيران : السلطة أمام شروط قاسية إذا شاركت بـ"مجلس سلام غزة"

اغتيال رائد سعد.. رسالة اسرائيل المزدوجة ..

وزير الخارجية القطري: الوسطاء سيجتمعون الجمعة المقبلة لبحث الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار في غزة

غضب وقلق في تل أبيب..نائب الرئيس الاميركي: يجب التفريق بين انتقاد اسرائيل ومعاداة السامية ..

ابو الغيط يتحدث عن السلاح في غزة ويوجه رسالة هامة…

الاتصالات الفلسطينية