الطقس: أجواء صافية وباردة نسبيا

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية ان يكون الجو اليوم الخميس صافٍيا بوجهٍ عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام وباردا، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

كما يكون الجو يوم غد غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وفي ساعات المساء والليل تكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم السبت غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.