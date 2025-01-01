  1. الرئيسية
مجلس الصحافة الألماني يوبخ صحيفة بيلد بسبب تغطيتها استشهاد الصحفي أنس الشريف

الخميس 18 ديسمبر 2025 07:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الصحافة الألماني يوبخ صحيفة بيلد بسبب تغطيتها استشهاد الصحفي أنس الشريف



وكالات - سما-

وجّه مجلس الصحافة الألماني توبيخا رسميا إلى موقع صحيفة بيلد على خلفية تغطيتها استشهاد الصحفي الفلسطيني أنس الشريف مراسلاً في قطاع غزة، معتبرا ما نشرته الصحيفة انتهاكا جسيما لأخلاقيات المهنة واستخفافا جسيما بواجب التحري والدقة.

وجاء القرار بعد تلقي المجلس 328 شكوى جماعية ضد مقال نشرته الصحيفة في أغسطس/آب الماضي بعنوان "إرهابي متنكر بزي صحفي قُتل في غزة"، في تبن لرواية الجيش الإسرائيلي الذي ادّعى أن الشريف كان قائد خلية تابعة لحركة حماس.

واعتبرت لجنة الشكاوى في مجلس الصحافة الألماني بالإجماع أن تلك التغطية تمثل انتهاكا صارخا لأخلاقيات الصحافة (المادة الثانية من مدونة قواعد السلوك الصحفي) وإساءة جسيمة لكرامة الصحفي الشخصية (المادة التاسعة من المدونة نفسها).

وبسبب جسامة المخالفات قرر المجلس توجيه توبيخ رسمي إلى الصحيفة، وهو أشد إجراء تأديبي يمكن أن يتخذه المجلس.

في المقابل، رأت اللجنة أن تقارير أخرى تناولت القضية بعناوين مثل "إسرائيل تقتل مراسلا في غزة.. صحفي أم إرهابي؟" "لم تخالف ميثاق الصحافة لأنها عرضت الاتهامات دون تبنيها".

كما شدد المجلس -وهو هيئة رسمية تتحقق من التزام الوسائل الصحفية الألمانية بمبادئ المهنة- على أن قراراته تستند حصريا إلى المعايير الأخلاقية المنصوص عليها في ميثاق الصحافة، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية.

وعمل أنس الشريف المولود عام 1996 في مخيم جباليا بقطاع غزة مراسلا خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع.

واشتهر بتغطية المجازر والكارثة الإنسانية رغم التهديدات حتى استُشهد يوم 10 أغسطس/آب 2025 إثر استهداف مباشر لخيمة صحفيين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، في هجوم أثار استنكارا دوليا واسعا، إذ نددت الشبكة بجريمة اغتياله واعتبرتها هجوما سافرا ومتعمدا على حرية الصحافة.

