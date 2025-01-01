  1. الرئيسية
مستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات عنصرية في عين يبرود

الأربعاء 17 ديسمبر 2025 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يحرقون مركبات ويخطون شعارات عنصرية في عين يبرود



رام الله/سما/

أقدم مستوطنون إسرائيليون، فجر الأربعاء، على حرق عدد من المركبات الفلسطينية في قرية عين يبرود شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة، وسط حالة من الرعب بين سكان القرية.

كما تم خطوا كتابات عنصرية وكراهية على جدران المباني، تضمنت عبارات مثل: "كفى اضطهادا لليهود"، و"آفي بلوط، لا تعبث معنا".

ووفقا لمصادر فلسطينية محلية، اقتحم المستوطنون القرية في ساعة مبكرة من الفجر، وأحرقوا المركبات المركونة أمام المنازل، وخطوا شعارات عنصرية ضد الفلسطينيين.

كما وخطوا شعارات وجهت إلى قائد المنطقة الوسطى في الجيش الإسرائيلي، اللواء آفي بلوط، برسائل تقول: "آفي بلوط، لا تتعامل معنا – تحيات كتائب الملك داود"، في إشارة إلى "شبيبة التلال" التي تتبنى المسؤولية عن الاعتداءات التي تنفذها جماعات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأظهرت بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن المستوطنين وقوات الاحتلال نفذوا خلال شهر تشرين الثاني الماضي/ نوفمبر 2144 اعتداء، منها 1523 نفذها الجيش و621 نفذها المستوطنون.

وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات: رام الله والبيرة بـ 360 اعتداء، والخليل بـ 348، وبيت لحم بـ 342، ونابلس بـ 334 اعتداء.

