استمرار انهيار منازل بغزة نتيجة المنخفض وسط خروقات اسرائيل متواصلة

الأربعاء 17 ديسمبر 2025 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استمرار انهيار منازل بغزة نتيجة المنخفض وسط خروقات اسرائيل متواصلة



غزة/سما/

تفاقم المنخفضاتُ الجوية الواقعَ الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة من يعيشون في مساكنهم الآيلة للسقوط.

وقد رصدت المخاطر التي تهدد حياة عائلات تسكن في منازل آيلة للسقوط في خانيونس، في ظل المنخفض الجوي.

كما فقد عدد كبير من النازحين خيامهم خلال هذا المنخفض، وأصبح أغلبهم في العراء، ولم يجدوا خيامًا جديدة لإعادة بناء مخيماتهم التي غمرتها المياه، لا سيما في مدينة غزة وشمال القطاع.

وأنهار فجر اليوم منزلا لعائلة دبابش في مخيّم الشاطيء غرب غزة ما اسفر عن اصابة ستة مواطنين.

وكان مواطن من عائلة الحلو استشهد واصيب عشرة بانهيار منزل في محيط مشفى الشفاء غرب غزة.

كما أعلنت الصحة وفاة الرضيع محمد ابو الخير نتيجة البرد الشديد.

وتعرضت المزيد من الخيام للغرق الليلة بخان يونس وغزة.

وواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٦٨ وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

واستهدفت مدفعية الاحتلال مناطق شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وشن طيران الاحتلال غارتين على حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية النار جنوب شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

