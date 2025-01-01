  1. الرئيسية
الضفة: حملة مداهمات واسعة واعتقال عشرات الفلسطينيين

الأربعاء 17 ديسمبر 2025 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله/سما/

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات واسعة طالت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللها دهم منازل وتفتيشها، واحتجاز السكان لساعات وإخضاعهم لتحقيقات ميدانية، إلى جانب اعتقال عشرات الفلسطينيين وتحويلهم للتحقيق لدى أجهزة استخبارات الاحتلال.

في محافظة سلفيت شمالي الضفة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير استيا شمال غرب المدينة واعتقلت سبعة فلسطينيين، بينهم أب ونجله.

كما داهمت قرية حارس شمال سلفيت واعتقلت ستة آخرين، من بينهم الشيخ عمر سمارة رئيس مجلس القرية. وشملت الاقتحامات عشرات المنازل في سلفيت، حيث جرى تخريب محتوياتها والتنكيل بسكانها بعد احتجازهم لساعات.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل جنوب المدينة واعتقلت الشاب ساري منصور عقب مداهمة منزل عائلته، كما اقتحمت وسط مدينة نابلس والبلدة القديمة.

أما في جنين، فقد اقتحمت قوات الاحتلال أحياء الشرقي وامراح وخروبة، ونفذت حملة اعتقالات واسعة. وعُرف من بين المعتقلين: موسى نافز جلاد، الشيخ ناصر أبو زيد، مصعب أبو جمهور، لؤي فرحان السعدي، معتز الزرعيني، يوسف خليل سليط (الخبيزة)، عز البدوية، مؤمن السباعنة، سليمان الصباح، يزن سليمان الصباح، ونضال عبد الهادي.

وفي جنوبي الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر حسن الورديان ونجله أسيد من منزلهما في بيت لحم، إضافة إلى اعتقال الشاب أحمد عطا الهريمي من حارة عواد في المدينة.

كما اقتحمت قوات كبيرة مخيم العروب شمال الخليل، وفتشت عددًا من المنازل، واعتقلت الشاب محمد أمجد الحليقاوي بعد دهم منزل عائلته.

وبحسب بيان مشترك لمؤسسات الأسرى، يبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو 9300 أسير، معظمهم من الموقوفين والمعتقلين إداريا، دون احتساب المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال.

وأوضح البيان أن عدد الأسرى المحكومين يصل إلى 1254 أسيرا، فيما يبلغ عدد الأسيرات 51 أسيرة، بينهن طفلتان.

