الاحتلال يداهم الحي الشرقي في جنين ويحاصر منزلا ويحتجز عددا من المواطنين

الأربعاء 17 ديسمبر 2025 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنين/سما/

اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء، الحي الشرقي في مدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات خاصة اسرائيلية اقتحمت الحي الشرقي تبعتها تعزيزات عسكرية لجيش الاحتلال من حاجز الجلمة وداهمت منزلاً في الحي وحولته لثكنة عسكرية فيما حاصرت منزلاً آخر.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال تشن حملة احتجاز واسعة في صفوف المواطنين وتحقق معهم.

وفي ذات السياق، قررت مديرية تربية جنين تأجيل الدوام الدراسي لهذا اليوم الأربعاء في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الاطفال إلى الساعة التاسعة صباحاً وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب.

