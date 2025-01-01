الطقس: أجواء باردة وماطرة في معظم المناطق

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث يكون الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا حتى ساعات الظهيرة، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحرمتوسط ارتفاع الموج الى مائج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف بوجه عام وباردا، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحرمتوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية الى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجويّة خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة الجنوبية والشرقية، والتزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وتدني درجات الحرارة.