  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

إيطاليا وإندونيسيا توافقان على إرسال قوات إلى غزة بشرط عدم الاحتكاك مع حماس

الأربعاء 17 ديسمبر 2025 04:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيطاليا وإندونيسيا توافقان على إرسال قوات إلى غزة بشرط عدم الاحتكاك مع حماس



وكالات - سما-

قالت صحيفة اسرائيل اليوم ان مسؤولين امريكيين سيعقدون مؤتمراً في العاصمة القطرية الدوحة من المفترض أن تشارك فيه الدول الراغبة في المساعدة على إنشاء القوة. إلا أنه حتى الآن، باستثناء إندونيسيا وإيطاليا، فإن معظم الدول الأخرى غير مستعدة للانضمام إلى حين نزع حماس سلاحها.

ويأتي هذا على الرغم من مشاركة أكثر من 24 دولة في المقر الدولي في كريات جات، الذي يشرف على وقف إطلاق النار ويُعدّ لنشر القوات الجديدة.
وأعلنت تركيا استعداد قواتها للدخول، لكن إسرائيل اعترضت على ذلك، وحتى الآن ستشارك القوات التركية فقط في المرحلة الثالثة من خطة ترامب - مرحلة إعادة الإعمار - ودون جنود مسلحين. كما توجد قوة فلسطينية، قوامها عدة مئات من الجنود، مدربة في مصر، وهي مدرجة أيضاً ضمن قائمة القوات. إلا أن إسرائيل تعارض حالياً دخول القوات الفلسطينية، بسبب انتمائها للسلطة الفلسطينية وفقا للصحيفة الاسرائيلية.
تقول الصحيفة ان المعلومات تشير الى أنه في المرحلة الأولى من نشر القوات، سيتم نشرها فقط في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة - مبدئياً في قاعدة واحدة يتم بناؤها في رفح، ولاحقاً في عدة قواعد أخرى، وكلها في مناطق خاضعة للسيطرة الإسرائيلية.


وقالت انه لا يزال دور القوات غير واضح، مع أن خطة ترامب تنص على نزع سلاح حماس، إلا أن حكوماتهم، كما ذُكر، غير مستعدة لقتال حماس وقد وافقت إيطاليا على طلب الولايات المتحدة بالانضمام بعد ضغوط مارستها الإدارة الأمريكية على عدة دول أوروبية، ومن المحتمل أن تنضم دول أخرى، بما فيها اليونان وفرنسا، بعد الانتشار الأولي.

يضغط الأمريكيون بقوة من أجل بدء عملية الانتشار في الأسابيع المقبلة، حتى لو لم تفي القوة في هذه المرحلة بدورها الأصلي المقصود، وذلك لإعطاء زخم لعملية تبني خطة ترامب، وبدء محادثات المرحلة الثانية، وإضفاء الشرعية على القوة متعددة الجنسيات في قطاع غزة.

واكدت الصحيفة ان إندونيسيا وإيطاليا على استعداد لإرسال جنود إلى القوة متعددة الجنسيات المزمع نشرها في قطاع غزة، شريطة أن تبقى هذه القوة على الجانب الإسرائيلي من القطاع، شرق الخط الأصفر، وألا يكون لها أي اتصال او مواجه مع حماس.

الأكثر قراءة اليوم

ترامب يعلن عن «مجلس السلام».. هل بدأت المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار؟

الكشف عن تفاصيل جديدة في اغتيال ضابط الأمن الداخلي بقطاع غزة

تقرير : واشنطن تتخلى عن نزع سلاح حماس وحزب الله ضمن رؤية إقليمية

بدعوة امريكية .. قطاع غزة في مؤتمر الدوحة الذي ينطلق اليوم : هندسة الأمن بعد الحرب

شراكة دفاعية مصرية-تركية جديدة قد تقلب موازين القوى في المنطقة ..

بعد إغتيال “رائد سعد”: الوسيط المصري “غاضب جدا” ويلوح بالإنسحاب وحماس “مستعدة للإشتباك”

مكالمة مُسربة تكشف الخلافات بين صالح ومشعل.. من يتحمل مسؤولية القصف والمجازر؟.. (فيديو)

الأخبار الرئيسية

ترامب يوسع حظر السفر لأميركا ليشمل 15 دولة إضافية بينها سوريا وفلسطين

بعد إغتيال “رائد سعد”: الوسيط المصري “غاضب جدا” ويلوح بالإنسحاب وحماس “مستعدة للإشتباك”

“رحيل جماعي”.. الجيش الإسرائيلي يحذر من تزايد طلبات استقالات الضباط والجنود بصفوفه

“حماس” تحسم الجدل: الفلسطينيون سيتولّون أمن قطاع غزة والقوات الأجنبية لمراقبة الحدود فقط..

حملة مُمنهَجة للتضييق على الوكالة.. الكنيست الاسرائيلي يحيل مشروع قانون فصل الكهرباء والماء عن “أونروا” للتصويت..

الاتصالات الفلسطينية