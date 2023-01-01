جندي إسرائيلي جديد ينتحر بسبب “مشاكل نفسية” والحصيلة ترتفع لـ61 منذ بدء الحرب على غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة عبرية، الثلاثاء، بانتحار جندي إسرائيلي داخل قاعدة عسكرية شمالي البلاد، بعد أن أطلق النار على نفسه، ما يرفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين انتحروا منذ بداية حرب الإبادة إلى 61.

وقالت “هآرتس” إن الجندي، وهو مقتف للأثر ويخدم في الخدمة العسكرية النظامية، أصيب بجروح خطيرة إثر إطلاق النار على نفسه داخل القاعدة، قبل أن يعلن عن وفاته مساء الثلاثاء متأثرا بإصابته.

وقبل ذلك بوقت قصير، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، أن جنديا أصيب بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في قاعدة عسكرية شمالي إسرائيل، ونقل إلى المستشفى قبل أن يفارق الحياة، مشيرا إلى أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في الحادث.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف تقرير إسرائيلي رسمي صادر عن مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست (البرلمان)، أن 279 جنديا حاولوا الانتحار منذ بداية عام 2024.

ووفق التقرير الذي أعد بطلب عضو الكنيست عوفر كاسيف، سجلت هذه المحاولات بين يناير/كانون الأول 2024 ويوليو/تموز 2025، بمعدل 7 محاولات مقابل كل حالة انتحار مكتملة، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وبين التقرير السري لسلاح الطب العسكري، أن 12 بالمئة من المحاولات كانت خطيرة، فيما صنفت 88 بالمئة بأنها متوسطة الخطورة.

وبحسب المعطيات، انتحر 20 جنديا إسرائيليا في 2024، و16 آخرين منذ بداية العام الجاري وحتى يوليو، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية، التي أشارت إلى أنه سجلت منذ ذلك الحين حالات انتحار إضافية لما لا يقل عن 4 جنود.

كما سبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي انتحار 7 جنود في الخدمة الفعلية منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى نهاية ذلك العام، ليرتفع عدد الجنود الذين انتحروا خلال الخدمة العسكرية منذ بداية الحرب إلى 48 جنديا.

وأوضحت الصحيفة، أن هذه الأرقام لا تشمل الجنود الذين انتحروا خارجة الخدمة العسكرية، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 13 جنديا انتحروا خارج الخدمة بسبب مشاكل نفسية، بينهم 6 منذ بداية العام الجاري، ما يرفع إجمالي حالات الانتحار منذ بداية الحرب 61.

وفي أكتوبر الماضي، أقر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير خلال كلمة له في قاعدة “بلماحيم” الجوية وسط إسرائيل بتفاقم أزمة الصحة النفسية داخل الجيش.

وقال إن آلاف الجنود يتلقون العلاج النفسي، داعيا القادة إلى اليقظة وتشخيص الظاهرة داخل الوحدات، مشددا على ضرورة عدم التردد في طلب العلاج.

ومن بين حوالي 19 ألف جندي جُرحوا منذ 7 أكتوبر 2023، يعاني حوالي 10 آلاف منهم – أي أكثر من النصف – من ردود فعل نفسية مثل اضطراب ما بعد الصدمة، وهم تحت رعاية قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع، وفق تقرير سابق لهيئة البث نشرته أواخر يوليو الماضي.

وخلفت الإبادة التي بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار هائل طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، ما أسفر عن تراكم قرابة 70 مليون طن من الركام في قطاع غزة.