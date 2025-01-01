  1. الرئيسية
تقرير : واشنطن تتخلى عن نزع سلاح حماس وحزب الله ضمن رؤية إقليمية

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

تروج الإدارة الأمريكية لوجهة نظر مفادها أن حماس وحزب الله لن يُطلب منهما نزع سلاحهما، بل سيلتزمان بعدم استخدام أسلحتهما. وبحسب صحيفة الاخبار اللبنانية ترى واشنطن أن نزع السلاح العسكري الكامل غير واقعي في هذه المرحلة، ولذلك فهي تتحول من نهج "نزع السلاح" إلى سياسة "منع استخدامهما".

كما ورد أن زيارة السفير الأمريكي لدى تركيا ومبعوث الإدارة الأمريكية إلى سوريا، توم باراك، إلى إسرائيل كانت تهدف إلى دراسة مواقف القيادة الإسرائيلية، وليس إلى تقديم خطة ملزمة. وخلافاً لما زعمته وسائل الإعلام الإسرائيلية من أن هذه الزيارة كانت بمثابة رسالة تهديد أو محاولة لفرض تحرك دبلوماسي شامل، فقد قيل إن الزيارة كانت تهدف إلى جمع المعلومات، وتحديد الخطوط الحمراء، والتحضير لاجتماع ترامب-نتنياهو المتوقع في نهاية الشهر.

أكد التقرير أن إدارة ترامب لم تعد تتعامل مع غزة ولبنان وسوريا كساحات منفصلة، ​​بل كجزء من عملية إقليمية واحدة. ووفقًا للتقرير، تسعى الولايات المتحدة إلى ربط تعزيز النظام في غزة، ومنع التصعيد في لبنان، وتحقيق الاستقرار في سوريا، ضمن رؤية إقليمية أوسع.

بحسب الصحيفة، من المتوقع أن يؤثر النهج الأمريكي الجديد على المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة، ولا سيما العلاقة بين الانسحاب الإسرائيلي ونشر قوة دولية، فضلاً عن مسألة نزع سلاح حماس. ويُزعم أن هذه الخلافات لن تُحل على مستوى المبعوثين، بل تنتظر قراراً سياسياً على أعلى المستويات.

أما فيما يتعلق بسوريا، فقد ذكرت الصحيفة أن واشنطن تعتبر استقرار النظام الجديد بقيادة أحمد الشرع عنصراً أساسياً في أي اتفاق مستقبلي، بل وأبدت قلقها إزاء التحركات الإسرائيلية في جنوب سوريا. في المقابل، ترى إسرائيل أن النظام السوري عاجز عن منع التهديدات على طول الحدود، وهي ثغرة لا تزال قائمة.

