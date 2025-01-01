  1. الرئيسية
قطر تدين تصديق إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 11:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قطر تدين تصديق إسرائيل على إقامة 19 مستوطنة بالضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

أدانت قطر، الثلاثاء، تصديق الحكومة الإسرائيلية على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرت ذلك "انتهاكا صارخا للقرارات الدولية".

وفي 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" على خطة قدمها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لشرعنة 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن الدوحة "تدين مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على إقامة 19 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة".

واعتبرت الدوحة ذلك التصديق "انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، واعتداءً سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني".

وشددت على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، لإلزام إسرائيل بوقف سياستها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وجددت الدوحة "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين".

وتشير حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى أن نحو 500 ألف مستوطن يقيمون حاليا في مستوطنات الضفة الغربية، إضافة إلى نحو 250 ألفا في مستوطنات مقامة على أراضي القدس الشرقية.

ومن شأن التهام إسرائيل الضفة الغربية ثم ضمها إليها رسميا إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات صدرت عن الأمم المتحدة.

