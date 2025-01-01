اخر تحديثات الطقس .. الامطار تعود الليلة وموجة برد في هذه الايام ..

رام الله/سما/

من المتوقع أن يعود تساقط الأمطار من جديد خلال ساعات هذه الليلة تدريجيا فوق كافة المناطق، ويستمر حتى ساعات صباح يوم الأربعاء.

وبحسب الراصد الجوي داوود طروة، فأن الامطار سوف تبدأ تدريجيا هذه الليلة على المنطقة الساحلية، وتنشر تدريجيا للمناطق الداخلية، وتستمر على فترات حتى ساعات صباح يوم الأربعاء قبل ان تتوقف قبل ظهر يوم الغد، مع استمرار الطقس البارد.

ومن المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس فجر وصباح يوم غد الأربعاء لتصل إلى 4 درجات مئوية في المناطق الجبلية العالية، كما تنخفض الحرارة بشكل أكبر فجر وصباح يوم الخميس لتصل الحرارة الصغرى في الجبال العالية إلى 3 درجات مئوية فقط، مع احتمال تشكل الصقيع.