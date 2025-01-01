  1. الرئيسية
ترامب يدافع عن الرئيس السوري أحمد الشرع

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يدافع عن الرئيس السوري أحمد الشرع



القدس المحتلة/سما/

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس السوري أحمد الشرع "يشعر بأسف شديد" حيال الهجوم الذي وقع في تدمر وأسفر عن مقتل اثنين من أفراد الحرس الوطني ومدني أمريكي واحد.


وأشار ترامب إلى أن الهجوم وقع في منطقة من سوريا لا تخضع لسيطرة الحكومة الجديدة.

وقال ترامب عن الشرع: "هذا ليس له أي علاقة به". وكان ترامب قد استضاف الشرع في البيت الأبيض خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأضاف ترامب: "يشعر بأسف شديد حيال ذلك، وهو يعمل على الأمر. إنه رجل قوي، وهذا لم يكن له أي علاقة بالحكومة السورية".

وكان الجيش الأمريكي وترامب قد حملا مسؤولية الهجوم لتنظيم داعش، وهدد ترامب بالرد على الحادث.

وبعث الشرع، يوم الأحد الماضي، برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقتل الجنود الأمريكيين في ريف حمص.

وشدد الرئيس على إدانة سوريا لهذا الحادث المؤسف وعلى التزامها بالحفاظ على الأمن والسلامة وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وأكد الرئيس الشرع تضامن الجمهورية العربية السورية مع عائلات الضحايا.

وأعلن البنتاغون، يوم السبت، مقتل جنديين أمريكيين ومترجم مدني، خلال عملية "جبانة" أقدم عليها تنظيم "داعش" في مدينة تدمر السورية، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

