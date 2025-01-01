الامطار تغرق غزة مجددا و مستشفى الشفاء وسط غارات اسرائيلية

غزة/سما/

تعرضت ألاف الخيام في قطاع غزة للغرق مجددا بفعل المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع.

وغرقت الخيام في ساحة الجندي المجهول غرب مدينة غزة وعلى أطراف حي الشجاعية وغيرها من المخيمات.

كما أغرقت مياه أمطار غزيرة، فجر الثلاثاء، أكبر مستشفى في قطاع غزة وتسربت مياه الأمطار الى أقسام في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، وخاصة قسم الاستقبال والطوارئ ما أدى إلى تعطيل العمل فيه.

ومجمع الشفاء الطبي أكبر مستشفيات القطاع وقد تعرض لدمار هائل وعمليات قصف وحرق لجميع مبانيه خلال الإبادة الإسرائيلية في غزة.

وتعرض منزل في الشارع الأول بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة للانهيار نتيجة تأثيرات المنخفض الجوي وسط مخاوف من انهيار عدد كبير من المنازل.

وفي خان يونس جنوب القطاع قالت مصادر محلية ان الف خيمة تعرضت للغرق.

وحاول مئات الفلسطينيين الاحتماء من مياه الأمطار تحت أجزاء من مبان دمرها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، حسب الشهود.

من جانبه، حذر متحدث الدفاع المدني في غزة محمود بصل، من أن آلاف المنازل التي دمرت جزئيا خلال الإبادة الإسرائيلية مهددة بالانهيار في أي لحظة بفعل الأمطار والرياح العاتية.

وقال بصل : "هذه المنازل تشكل خطرا جسيما على حياة مئات آلاف الفلسطينيين الذين لم يجدوا أي ملجأ وقد حذرنا العالم مرارا ولكن دون جدوى".

وواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه ٦٧ وذلك في مختلف مناطق قطاع غزة .

وشن طيران الاحتلال غارة شرق مدينة غزة في المناطق التي يسيطر عليها.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

واستهدفت المدفعية شمال غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وبدأت في غزة عملية انتشال جثامين الشهداء من أسفل المنازل الصغيرة .

وتمكن الدفاع المدني من انتشال ٢٠ جثة لعائلة سالم بحي الرمال من اصل ٧٤ كانوا في المنزل لحظة قصفه قبل نحو عامين.