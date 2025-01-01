  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأونروا: أوامر الهدم الجديدة في مخيم نور شمس تهدف لفرض سيطرة طويلة الأمد على المخيمات

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 08:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأونروا: أوامر الهدم الجديدة في مخيم نور شمس تهدف لفرض سيطرة طويلة الأمد على المخيمات



القدس المحتلة/سما/

قال مدير شؤون وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، رولاند فريدريك، إن المزيد من الأخبار الصادمة تتوالى من شمال الضفة الغربية، في أعقاب إصدار القوات الإسرائيلية أمر هدم جديد يستهدف مخيم نور شمس.

وأوضح فريدريك أن أمر الهدم الجديد يضع نحو 25 مبنى في المخيم تحت خطر الهدم الوشيك اعتبارًا من 18 كانون الأول/ديسمبر الجاري، الأمر الذي سيؤثر على مئات من لاجئي فلسطين الذين تعرضوا أصلًا للنزوح القسري.

وأشار إلى أنه استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية، فإن ما يقارب 48% من إجمالي مباني مخيم نور شمس كانت قد تضررت أو دُمّرت حتى قبل صدور أمر الهدم الأخير.

وبيّن فريدريك أن هذا الأمر "يندرج ضمن نمط متكرر شهدته المنطقة خلال العام الجاري، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بتدمير المنازل بهدف فرض سيطرة طويلة الأمد على المخيمات في شمال الضفة الغربية، ما من شأنه أن يؤدي إلى تغيير دائم في الطابع الجغرافي لهذه المخيمات."

وأضاف أن عمليات الهدم هذه تُبرَّر بذريعة ما يُسمّى "الضرورة العسكرية"، مؤكدًا أنها لا تجعل أحدًا أكثر أمانًا.

وشدد فريدريك على أنه يجب ألّا يصبح النزوح القسري لأكثر من 32 ألف لاجئ فلسطيني في شمال الضفة الغربية أمرًا دائمًا، مشيرًا إلى أن السكان ينتظرون بقلق منذ أحد عشر شهرًا للعودة إلى منازلهم، إلا أن هذا الأمل يتلاشى مع كل ضربة من جرافات الهدم.

الأكثر قراءة اليوم

سيل شتائم من الإدارة الأميركية وُجّهت لنتنياهو: اغتيال رائد سعد رسالة لترامب

نفاد صبر ترامب: نقل رسالة أمريكية حازمة وسريعة إلى إسرائيل

شاهد: فيديو لجنود الاحتلال يحتفلون بعيد الأنوار فوق أنقاض المستشفى الإندونيسي يثير جدلا واسعا

المنطقة الصفراء في قطاع غزة تشعل أزمة مع مصر.. القاهرة طالبت الولايات المتحدة بالتدخل لـ”كبح” نتنياهو

الرئيس عباس يدمج وزارات سيادية

مسؤول أمريكي: نتنياهو تحول خلال العامين الماضيين إلى منبوذ دولي وترامب غضب لاغتيال القيادي في حماس بغزة

“واللا" العبري : نتنياهو يكذب واسرائيل ليست المكان الأكثر امناً لليهود في العالم

الأخبار الرئيسية

ترامب يعلن عن «مجلس السلام».. هل بدأت المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار؟

شراكة دفاعية مصرية-تركية جديدة قد تقلب موازين القوى في المنطقة ..

لقاء نتنياهو بالمبعوث الاميركي ..اتفاق على استمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية في سوريا ..

“واللا" العبري : نتنياهو يكذب واسرائيل ليست المكان الأكثر امناً لليهود في العالم

المنطقة الصفراء في قطاع غزة تشعل أزمة مع مصر.. القاهرة طالبت الولايات المتحدة بالتدخل لـ”كبح” نتنياهو

الاتصالات الفلسطينية