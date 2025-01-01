شراكة دفاعية مصرية-تركية جديدة قد تقلب موازين القوى في المنطقة ..

وكالات / سما/

أعلنت شركة أسيلسان التركية إحدى أبرز شركات الصناعات الدفاعية في العالم افتتاح مكتب تمثيلي إقليمي لها في مصر تحت اسم “Aselsan Egypt” لتعزيز التعاون المشترك مع مصر والشركاء.

جاء الإعلان من المدير العام للشركة أحمد أكيول بعد مشاركة شركة الصناعات الدفاعية في معرض الدفاع المصري EDEX 2025 في القاهرة، الذي شارك فيه نحو 80 شركة تركية، حيث وصف الخطوة بأنها “فصل جديد” في خدمة الشركاء المصريين مباشرة، مع وجود فيزيائي دائم في البلاد.

ويهدف المكتب إلى تسهيل تقديم الخدمات والدعم الفني للقوات المسلحة المصرية والعملاء المحليين، مع التركيز على تطوير وإنتاج أنظمة دفاعية مشتركة تستفيد من خبرات أسيلسان في الإلكترونيات العسكرية والقدرات التصنيعية المصرية المتقدمة.

وأكد أكيول أن التعاون يشمل توقيع اتفاقيات أولية مع ثلاث شركات مصرية، بهدف تحولها إلى إنتاج مشترك وأنشطة تعاونية طويلة الأمد، مع الإعلان الرسمي عن المنتجات الدفاعية المشتركة خلال النسخة المقبلة من معرض EDEX 2027.

ويعكس هذا التطور الزخم الحالي في العلاقات المصرية-التركية، خاصة في مجال الدفاع مع مشاركة واسعة للشركات التركية في المعرض الحالي، كدليل على عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسط جهود لتوطين التكنولوجيا الدفاعية وتوفير فرص عمل وتعزيز الاكتفاء الذاتي في المنطقة.

وشهد التعاون العسكري بين مصر وتركيا تطورا ملحوظا منذ 2023، مع عودة العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتبادل الزيارات الرئاسية، مما انعكس على مجال الصناعات الدفاعية.

يأتي افتتاح مكتب أسيلسان في مصر ضمن مشاركة تركية قوية في معرض الدفاع المصري EDEX 2025 (1-4 ديسمبر 2025)،

وتسعى أسيلسان الشركة التركية الرائدة في الإلكترونيات الدفاعية، لتعزيز الشراكات المحلية للانتقال من التصدير إلى الإنتاج المشترك، مستفيدة من القدرات التصنيعية المصرية المتقدمة في الهيئة العربية للتصنيع وغيرها.