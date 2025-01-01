لقاء نتنياهو بالمبعوث الاميركي ..اتفاق على استمرار العمليات العسكرية الاسرائيلية في سوريا ..

القدس المحتلة/سما/

أفاد تقرير إخباري عبري بأن إسرائيل والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهمات تتعلق باستمرار التحركات الإسرائيلية في سوريا لمواجهة ما تصفه بالتهديدات، إلى جانب مواصلة المفاوضات مع دمشق بشأن اتفاق أمني.

ونقلت قناة "آي 24 نيوز" العبرية عن مصدرين، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك توصلا إلى هذه التفاهمات خلال مباحثات جرت يوم الاثنين، وشملت آليات العمل الإسرائيلي في الساحة السورية ومسار التفاوض الأمني القائم مع الجانب السوري.

وبحسب أحد المصدرين، فإن "كل طرف بات يدرك ما هو مطلوب منه في المرحلة المقبلة"، من دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول طبيعة التفاهمات أو جدولها الزمني.

وذكرت وسائل إعلام عبرية في وقت سابق’ أن باراك طرح مجموعة من الخطوط الحمراء المتعلقة بالنشاط العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، خلال لقائه المرتقب يوم الاثنين مع نتنياهو.

وأوضحت القناة، أن واشنطن تبدي قلقا من أن تؤدي كثافة العمليات الإسرائيلية في سوريا إلى زعزعة الاستقرار، وتسعى في الوقت نفسه إلى الدفع نحو اتفاق أمني يحد من احتمالات التصعيد بين الأطراف.

باراك وصل إلى إسرائيل بهدف اللقاء مع نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين حول مجموعة من القضايا الإقليمية، لكنه سيركز على سوريا.

في الإدارة الأمريكية يرون بالرئيس الشرع حليفًا يحاول التوصل إلى استقرار الدولة وتقدمها، ولذلك يريدون تجنب إجراءات يرَونها مهددة لحكمه.

وفي مطلع الشهر الجاري، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور عبر منصة "تروث سوشال"، أهمية أن تحافظ إسرائيل على حوار قوي وفعّال مع سوريا، محذرا من أي خطوات قد تعرقل مسارها نحو الاستقرار والازدهار.

كما أشاد ترامب بجهود الرئيس السوري أحمد الشرع، معتبرا أنها تسهم في تحقيق نتائج إيجابية وبناء علاقة طويلة الأمد ومزدهرة بين سوريا وإسرائيل.