إصابة 5 أفراد من عائلة جراء اعتداء للمستعمرين قرب أريحا والاحتلال يقتحم وسط المدينة

اريحا/سما/

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمه تعاملت، بعد منتصف الليلة الماضية، مع خمس إصابات لعائلة مكوّنة من أب وأم وثلاث طفلات، جراء اعتداء نفذه مستعمرون في منطقة العوجا قرب مدينة أريحا، فيما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا شارع عمان وسط المدينة.

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه قدمت الإسعافات الأولية للمصابين في المكان، قبل الشروع في نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واصفًا حالتهم بالمتفاوتة.

ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستعمرين بحق المواطنين وممتلكاتهم في مناطق الأغوار، وسط مطالبات بتوفير الحماية الدولية للمدنيين.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شارع عمان وسط مدينة أريحا.

وأفاد شهود عيان بأن ست آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا من جهة حاجز "البوابة الصفراء" شرقا، متجهة نحو شارع عمان، حيث داهمت أحد المنازل. وأشاروا أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل صوتية في الشارع، دون التبليغ عن مواجهات.