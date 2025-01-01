  1. الرئيسية
الطقس: أمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد

الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن يستمر تأثر البلاد، اليوم الثلاثاء، بالمنخفض الجوي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث يكون الجو غائمًا جزئيا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد أحيانًا، وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطول، الرياح جنوبيه شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا وبارداوتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأربعاء، يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث يكون الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الجنوبية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا حتى ساعات الظهيرة، الرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاعالموج.

والخميس، يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الجمعة المقبل، يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة المواطنين خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر: تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة الجنوبية والشرقية، ومن التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، ومن تدني درجات الحرارة.

