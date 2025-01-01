هارتس : استبعاد تركيا من اجتماع أميركي في الدوحة الثلاثاء ـبشأن غزة

القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة هآرتس العبرية، نقلًا عن مصدر دبلوماسي يوم الإثنين، بأن تركيا لم تُدعَ إلى الاجتماع الذي تعقده الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، لبحث تشكيل قوة الاستقرار في قطاع غزة .

وفي السياق ذاته، نقلت الصحيفة عن دبلوماسي عربي قوله إنه لا يوجد مبرر لعدم دعوة تركيا إلى اجتماع القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، باستثناء الرفض الإسرائيلي لمشاركتها ضمن قوة الاستقرار المقترحة في غزة.

يُشار إلى أن هذا الموقف يعكس خلافات سياسية قائمة بشأن الأطراف التي ستشارك في الترتيبات الأمنية المستقبلية في القطاع، في ظل استمرار النقاشات الإقليمية والدولية حول آليات إدارة الوضع الأمني في غزة بعد الحرب.



وتستضيف العاصمة القطرية، الدوحة، غدا اجتماعاً عسكرياً، لبحث «تشكيل قوة الاستقرار» في قطاع غزة التي تنص عليها خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام، التي دخلت حيز التنفيذ 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ولاقت دعماً من مجلس الأمن في نوفمبر (تشرين الثاني) الفائت.

وتوقع مسؤولون أميركيون نشر هذه القوات مطلع العام المقبل، بعد بحث التفاصيل خلال اجتماع للقيادة المركزية الأميركية، بمشاركة عدد من الدول، في العاصمة القطرية، الدوحة، الثلاثاء، وفق ما أوردت وكالة «رويترز».

وقال مسؤولان أميركيان للوكالة، أخيراً، إنه من المتوقع أن ترسل أكثر من 25 دولة ممثلين عنها للمشاركة في الاجتماع الذي «سيتضمن جلسات لمناقشة هيكل القيادة، وقضايا أخرى متعلقة بقوة الاستقرار في غزة»، لافتين إلى أن «قوة الاستقرار الدولية لن تقاتل حركة ( حماس )، وأن دولاً كثيرة أبدت رغبتها في المساهمة فيها».