الأردن وتركيا تحذران من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

الإثنين 15 ديسمبر 2025 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن وتركيا تحذران من الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية



وكالات - سما-

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ونظيره التركي هاكان فيدان، اليوم الإثنين، ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة بالكامل، والبدء في تنفيذ مرحلته الثانية.

وشدد الوزيران، في اتصال هاتفي، على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها وفق الاتفاق ووفق القانون الدولي، ورفع كل القيود التي تفرضها على إدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وكافٍ إلى القطاع "الذي لا يزال يعاني كارثة إنسانية نتيجة العدوان واستمرار إسرائيل في منع دخول المساعدات بشكل كافٍ إلى غزة"، بحسب ما نشرته قناة المملكة الأردنية.

كما حذر الصفدي وفيدان من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة "والتي تدفع نحو تفجر الأوضاع وتقوّض كل جهود التهدئة وفرص تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين الذي يشكل السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم في المنطقة".

وأكد الوزيران ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ورفض كل محاولات الإساءة للوكالة، ومنعها من القيام بدورها الإنساني الكبير غير القابل للاستبدال.

كما بحث الصفدي وفيدان الأوضاع في سوريا، وأكدا ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على أرضها وسيادتها، وشددا على استمرار العمل المشترك لدعم الحكومة السورية في جهودها لإعادة البناء وضمان أمن سوريا وسيادتها ووحدتها واستقرارها وحقوق كلّ مواطنيها وسلامتهم.

