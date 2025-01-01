  1. الرئيسية
الشيخ يلتقي رئيس الوزراء القطري لبحث مستجدات الوضع الفلسطيني

الإثنين 15 ديسمبر 2025 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ يلتقي رئيس الوزراء القطري لبحث مستجدات الوضع الفلسطيني



الدوحة / سما /

التقى نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، اليوم الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة، مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتباحث الطرفان في آخر المستجدات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بشكل عام، وقضايا أخرى، مؤكدين أهمية التنسيق والجهد المشترك بين البلدين.

وجدد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني، والمستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

