الاحتلال يفرج عن عشرة أسرى من قطاع غزة

الإثنين 15 ديسمبر 2025 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة /سما/

أفرجت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، عن عشرة أسرى من قطاع غزة.
ووصل الأسرى المحررون من سجن "سيديه تيمان" إلى مشفى شهداء الاقصي بدير البلح وسط القطاع بواسطة الصليب الأحمر الدولي الذي سهل نقل المعتقلين وتواصلهم مع ذويهم.
وقال مراسلنا إن الاسرى المحررين هم: أسامة رسمي سالم أبو صلاح- عبسان الكبيرة شرق خان يونس، كمال أحمد عبد الله أبو عمرة- رفح، وآدم يونس عمرو العمور- خانيونس، ورامي حسني محمد أبو عميرة- جباليا، وإسماعيل محمد إسماعيل فرحات- الشاطئ غرب غزة، وعبد الرازق تيسير عبد القادر- الشيخ زايد شمال القطاع، وأحمد عبد الفتاح إبراهيم عبيد- بيت حانون، ومحمد سامي محمود حسونة- التفاح شرق غزة، ومؤمن خميس عبد الحميد سعدة- الشجاعية شرق غزة وإسكندر عبد الله محمد عبد الهادي- خانيونس.
يذكر ان إسرائيل افرجت عن 15 أسيرا خلال الأسبوع الماضي على ثلاث دفعات.

