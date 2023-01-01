  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مفوضة أوروبية: مئات الشاحنات مكدسة عند معبر رفح بحجة "الاستخدام المزدوج"

الإثنين 15 ديسمبر 2025 01:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مفوضة أوروبية: مئات الشاحنات مكدسة عند معبر رفح بحجة "الاستخدام المزدوج"



بروكسل/وكالات/

كشفت مفوضة المساواة في الاتحاد الأوروبي، حاجة الحبيب، أن مئات الشاحنات التي تحمل المعونات الإنسانية لقطاع غزة مكدسة عند معبر رفح، لاعتبار الكثير منها "ذات استخدام مزدوج"، في إشارة مبطنة إلى إسرائيل كونها تسيطر على المعبر من الجانب الفلسطيني.

وقالت الحبيب خلال مؤتمر صحافي يوم الاثنين، إن "أكياس النوم تمنع بسبب لونها، والكراسي المتحركة بسبب العجلات".

كما شددت على أن المساعدات يجب أن تدخل بشكل كامل لا تدريجياً لأن الشتاء قادم.

إلى ذلك أفادت بأنه لم يُسمح لها بدخول غزة، مردفة أنه لم يُسمح للمفوضية الأوروبية بإعادة فتح مكتبها هناك.

600 شاحنة إغاثة يومياً

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد محادثات طويلة بين إسرائيل وحركة حماس عبر الوسطاء مصر وقطر والولايات المتحدة، كان نص على إدخال 600 شاحنة إغاثة يومياً إلى غزة، من أجل تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات وسط الوضع الكارثي الذي يعيشه القطاع الفلسطيني المدمر منذ 2023.

إلا أن هذا العدد لم يدخل بشكل يومي إلى القطاع الفلسطيني المدمر، وفق ما أكدت منظمات إغاثية وحركة حماس أيضاً.

وبدأت شاحنات الإغاثة منذ أكتوبر تدخل إلى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، إلا أن الإجراءات الأمنية وعمليات التفتيش الإسرائيلية المفروضة، جعلت تدفق المساعدات يسير ببطء شديد.

الأكثر قراءة اليوم

أستراليا تكشف هوية المتهمين في تنفيذ هجوم سيدني..أب وابنه من نفذا العملية ..

مصر تلوح بعمل عسكري ضد سد النهضة دفاعا عن “مصالح وجودية”: “المفاوضات انتهت” ووصلت إلى طريقٍ مسدود

أوروبا تُغيّر قواعد الدخول لــ 59 دولة بينها الولايات المتحدة

كشف تفاصيل جديدة عن عملية “تدمر”: المُنفذ كان عنصرا بالأمن العام السوري

إعلام عبري: الحاخام قتيل سيدني زار إسرائيل والتقى جنودا وشجعهم على مواصلة حرب الإبادة بقطاع غزة

من هو أحمد الأحمد الذي تصدى لمنفذي هجوم استراليا؟ وترامب يشيد به

العليا الإسرائيلية تلغي قرار الحكومة إقالة المستشارة القضائية وتُبقي بهاراف ميارا

الأخبار الرئيسية

تنزيل

شاهد: فيديو لجنود الاحتلال يحتفلون بعيد الأنوار فوق أنقاض المستشفى الإندونيسي يثير جدلا واسعا

ترامب

سيل شتائم من الإدارة الأميركية وُجّهت لنتنياهو: اغتيال رائد سعد رسالة لترامب

نفاد صبر ترامب: نقل رسالة أمريكية حازمة وسريعة إلى إسرائيل

إسرائيل تواصل ممانعة الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة رغم الضغوط الأميركية

زامير : لن نسمح للعدو باكتساب القوة وسنرد على أي انتهاك وأقمنا خطوط أمنية في لبنان وسوريا وغزة

الاتصالات الفلسطينية