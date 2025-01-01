عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون “الأقصى” بالتزامن مع عيد يهودي

القدس المحتلة/سما/

​اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى، الاثنين، بمناسبة “عيد الأنوار” (الحانوكاه).

وبدأ هذا العيد مساء الأحد ويستمر أسبوعا، وتتكثف خلاله عادة الاقتحامات للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وجرت الاقتحامات من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، على شكل مجموعات وسط حراسة ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

ويرافق الاقتحامات انتهاكات للمسجد الأقصى، بما فيها أداء صلوات وطقوس تلمودية.

وتكثف إسرائيلجرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.