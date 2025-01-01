  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون “الأقصى” بالتزامن مع عيد يهودي

الإثنين 15 ديسمبر 2025 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون “الأقصى” بالتزامن مع عيد يهودي



القدس المحتلة/سما/

​اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى، الاثنين، بمناسبة “عيد الأنوار” (الحانوكاه).

وبدأ هذا العيد مساء الأحد ويستمر أسبوعا، وتتكثف خلاله عادة الاقتحامات للمسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية المحتلة.

وجرت الاقتحامات من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، على شكل مجموعات وسط حراسة ومرافقة من الشرطة الإسرائيلية.

ويرافق الاقتحامات انتهاكات للمسجد الأقصى، بما فيها أداء صلوات وطقوس تلمودية.

وتكثف إسرائيلجرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.

الأكثر قراءة اليوم

أستراليا تكشف هوية المتهمين في تنفيذ هجوم سيدني..أب وابنه من نفذا العملية ..

مصر تلوح بعمل عسكري ضد سد النهضة دفاعا عن “مصالح وجودية”: “المفاوضات انتهت” ووصلت إلى طريقٍ مسدود

أوروبا تُغيّر قواعد الدخول لــ 59 دولة بينها الولايات المتحدة

كشف تفاصيل جديدة عن عملية “تدمر”: المُنفذ كان عنصرا بالأمن العام السوري

إعلام عبري: الحاخام قتيل سيدني زار إسرائيل والتقى جنودا وشجعهم على مواصلة حرب الإبادة بقطاع غزة

من هو أحمد الأحمد الذي تصدى لمنفذي هجوم استراليا؟ وترامب يشيد به

العليا الإسرائيلية تلغي قرار الحكومة إقالة المستشارة القضائية وتُبقي بهاراف ميارا

الأخبار الرئيسية

ترامب

سيل شتائم من الإدارة الأميركية وُجّهت لنتنياهو: اغتيال رائد سعد رسالة لترامب

نفاد صبر ترامب: نقل رسالة أمريكية حازمة وسريعة إلى إسرائيل

إسرائيل تواصل ممانعة الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة رغم الضغوط الأميركية

زامير : لن نسمح للعدو باكتساب القوة وسنرد على أي انتهاك وأقمنا خطوط أمنية في لبنان وسوريا وغزة

IMG_2966

أستراليا تكشف هوية المتهمين في تنفيذ هجوم سيدني..أب وابنه من نفذا العملية ..

الاتصالات الفلسطينية