الدفاع المدني يبدأ انتشال جثامين الشهداء من تحت أنقاض غزة

غزة/سما/

أعلن الدفاع المدني في مدينة غزة، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عن بدء عمليات البحث وانتشال جثامين الشهداء المفقودين من تحت أنقاض المنازل الصغيرة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الدفاع المدني، في بيان الإثنين، أن هذه الجهود الإنسانية تهدف إلى استخراج الجثامين التي لا تزال تحت الركام منذ الحرب، بمشاركة الهيئة العربية لإعادة إعمار غزة، ولجنة الطوارئ، وإدارة الاستجابة السريعة، والأدلة الجنائية، والطب الشرعي، بالإضافة إلى وزارتي الصحة والأوقاف وذوي الشهداء وتجمع القبائل والعشائر.

وأفاد البيان بأن العمليات بدأت من منزل عائلة أبو رمضان، الذي كان يأوي نحو 60 نازحا من الأطفال والنساء وكبار السن، وقد تم انتشال ثماني جثامين حتى صدور البيان.

وأكد الدفاع المدني استمرار البحث ضمن الإمكانات المتاحة، داعيا لتوفير باقرات وحفارات ومعدات ثقيلة لمواصلة الأعمال الإنسانية، مشيرا إلى أن معظم معداتهم دمرت خلال الحرب وأنهم يعملون بأدوات بدائية.

وشدد البيان على الحاجة العاجلة لتوفير 20 باقرا و20 حفارا لتمكين الطواقم من انتشال آلاف الجثامين ودفنها وفق التعاليم الدينية، منتقدا صمت المجتمع الدولي وازدواجية المعايير الإنسانية في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين مقارنة بالأسرى الإسرائيليين.

ودعا الدفاع المدني المنظمات الإنسانية الدولية والجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التدخل الفوري لإدخال المعدات الثقيلة والمشاركة في مشاريع انتشال الشهداء.

كما ناشد الأهالي وذوي الشهداء التعاون في التعرف على الجثامين، مشيرًا إلى أن بعضها قد يكون متحللًا أو تحوّل إلى رفات.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال منع دخول المئات من الآليات الثقيلة اللازمة، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، ما يعيق رفع الركام الذي بلغ أكثر من 70 مليون طن نتيجة دمار 90% من البنى التحتية المدنية في غزة.

وأكد الدفاع المدني استمرار عشرات العائلات في إرسال مناشدات للبحث عن ذويها، إلا أن نقص المعدات يحدّ من قدرة الطواقم على الاستجابة.