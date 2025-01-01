الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ أكتوبر

رام الله/سما/

ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، أن أسعار الذهب ارتفعت مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث زاد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليصل إلى 4313.08 دولار للأوقية، مسجلاً أعلى مستوى له منذ 21 تشرين الأول/أكتوبر.

ووفقاً لـ"رويترز"، قد حقق الذهب مكاسب تجاوزت 64% منذ بداية العام، مما يجعله من أفضل الأصول أداءً في 2025.

كما أضافت "رويترز" أن انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات زاد من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عوائد، خاصة بعد خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الفائدة 25 نقطة أساس، لكن المجلس أبدى حذراً في إجراء المزيد من التخفيضات في ظل استمرار التضخم وعدم وضوح التوقعات الاقتصادية.