هدى المفتي تكشف عن فارس أحلامها وتؤكد: البخل صفة لا أستطيع تقبلها

وكالات / سما/

كشفت الفنانة المصرية هدى المفتي عن مواصفات الرجل الذي تحلم بالارتباط به، مؤكدة رفضها القاطع للبخل، وموضحة أنها لا تشعر بالحاجة للزواج إلا عن حب حقيقي.

خلال ظهورها في برنامج “ليلة فونطاستيك مع آبلة فاهيتا” على قناة MBC مصر، قالت هدى: “أنا مش هتجوز غير عن حب، لأنى مش محتاجة أتجوز، أنا هبقى عايزة أتجوز لما أحب، الشخص اللي بحبه”. وأضافت أن المواصفات التي تبحث عنها في شريك الحياة تتمثل في حزمة من الصفات، مؤكدة أن صفة البخل هي الوحيدة التي لا يمكنها تقبلها تحت أي ظرف.

كما أعربت هدى عن اهتمامها بالستايل الرجالي في الملابس، مشيرة إلى إعجابها بأسلوب بعض الفنانات مثل غادة عبد الرازق وروجينا، وقالت: “بحب الفنانة غادة عبد الرازق جدا هي وروجينا“.

وكان آخر أعمال هدى المفتي مسلسل “80 باكو”، من تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس، والذي عرض على منصة “شاهد” خلال رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً. شاركتها البطولة كل من انتصار، رحمة أحمد فرج، دنيا سامي، وخالد مختار، مؤكداً على مكانتها كواحدة من أبرز النجمات الشابات في الساحة الفنية المصرية.