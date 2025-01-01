أردوغان: رسالة تركيا بشأن غزة تركت أثرا لدى ترامب

غزة/سما/

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أوصل رسالة تركيا بشأن قطاع غزة، لنظيره الأميركي دونالد ترامب، خلال اجتماع على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول الماضي، وإنها تركت أثرا لديه.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال فعالية شبابية لحزبه "العدالة والتنمية" في حرم جامعة العلوم الصحية بإسطنبول.

وردا على سؤال لأحد الشباب، حول ما إذا كان وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يستمر، قال أردوغان إن الواجب الملقى على عاتقهم هو الأخذ بالأسباب، أما "ما تبقى فهو موكول إلى الله".

وأضاف "سنواصل طريقنا بنفس الحزم في المرحلة المقبلة أيضا، ولن يكون هناك تراجع، لأنه إذا تراجعنا لن نستطيع أن نبرر ذلك، لا أمام الله ولا أمام غزة".

يذكر أن الرئيس التركي، حضر في سبتمبر/أيلول الماضي اجتماعًا بشأن غزة عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور ترامب.

والاجتماع الذي كان مغلقا أمام الصحافة، حضره قادة ومسؤولون يمثلون تركيا والولايات المتحدة وإندونيسيا وقطر والسعودية والإمارات والأردن وباكستان ومصر.

وفي 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، وفقا لخطة ترامب، لكن إسرائيل تواصل خرق الاتفاق بشكل يومي، مما أدى لاستشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وبدعم أميركي، شنت إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة على غزة، خلّفت أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.