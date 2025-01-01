  1. الرئيسية
زامير : لن نسمح للعدو باكتساب القوة وسنرد على أي انتهاك وأقمنا خطوط أمنية في لبنان وسوريا وغزة

الإثنين 15 ديسمبر 2025 09:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زامير : لن نسمح للعدو باكتساب القوة وسنرد على أي انتهاك وأقمنا خطوط أمنية في لبنان وسوريا وغزة



القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس أركان الجيش الاسرائيلي، إيال زامير،  تقييماً للوضع في الفرقة 91 مع قائد القيادة الشمالية على الحدود مع لبنان وفقا للاعلام الاسرائيلي.

 

وقال زامير اليوم  “لن نسمح للعدو باكتساب المزيد من القوة، وسنرد على أي انتهاك – فنهجنا واضح. بالأمس، قضينا على رائد سعد، وهو عضو بارز في الجناح العسكري لحركة حماس، الذي قاد ونفذ عمليات لأكثر من ثلاثين عامًا، وكان أحد مهندسي هجوم 7 أكتوبر. إن تورطه في محاولات حماس لإعادة البناء والتعزيز يُعد انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي غضون فترة وجيزة، قضينا على رئيس أركان حزب الله لن نسمح للعدو باكتساب المزيد من القوة، وسنرد على أي انتهاك للاتفاق. سياستنا واضحة، في جميع القطاعات وهنا في لبنان أيضًا – سنواصل العمل وإحباط التهديدات حال ظهورها.”
وأضاف وفق الاعلام الاسرائيلي: لن نسمح للفصائل ولا للجيوش بالتمركز داخل حدودنا، وسنعمل على إحباطها استباقيًا. قوات الجيش الإسرائيلي متمركزة في الخطوط الأمامية للدفاع، ومنتشرة في نقاط مراقبة. تعمل قواتنا على إنشاء خطوط أمنية في جميع الساحات، في لبنان وسوريا وغزة. يتيح وجودنا في هذه النقاط حماية أفضل إلى جانب حرية الحركة للقوات. على الحدود اللبنانية، نشكل أيضًا منطقة عازلة بين العدو والمستوطنات، وندافع من الأمام وفقًا للمبدأ الذي وضعناه”.
في الوقت نفسه، أفاد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن اسرائيل اغتالت منذ أكتوبر/تشرين الأول على نحو 40 عنصرا من حزب الله في حوالي 30 قرية مختلفة جنوب لبنان، كما زعم ان حزب الله انتهك الاتفاق أكثر من 1900 مرة.

