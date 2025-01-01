  1. الرئيسية
بعد بوليفيا..تشيلي تنتخب اليميني كاست رئيسا لها

الإثنين 15 ديسمبر 2025 09:04 ص
بعد بوليفيا..تشيلي تنتخب اليميني كاست رئيسا لها



وكالات / سما/

حقق المحافظ المتشدد خوسيه أنطونيو كاست فوزا ساحقا في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تشيلي الأحد، متغلبا على مرشحة ائتلاف الحكم اليساري.حسب أسوشيتدبرس.

وبتلك النتيجة، مهد كاست الطريق لأكثر حكومة يمينية في البلاد خلال 35 عاما من الديمقراطية.

ومع فرز أكثر من 95% من الأصوات، فاز كاست بأكثر من 58% من الأصوات، حيث أيد الناخبون التشيليون بأغلبية ساحقة تعهده باتخاذ إجراءات صارمة ضد الجريمة المتزايدة، وترحيل مئات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، وإنعاش الاقتصاد الراكد لواحدة من أكثر دول أمريكا اللاتينية استقرارا وازدهارا.

وحصلت منافسته، المرشحة الشيوعية جيانيت جارا التي عملت وزيرة عمل شعبية في حكومة الرئيس اليساري جابرييل بوريتش، على ما يزيد قليلا عن 41% من الدعم.

وكتبت جارا على وسائل التواصل الاجتماعي: "الديمقراطية تحدثت بصوت عال وواضح"، قائلة إنها اتصلت بكاست لتقر بالهزيمة وتهنئه على حملته الناجحة.

وانطلق أنصار كاست يهتفون في الشوارع، هاتفين باسمه ومطلقين أبواق السيارات.

وأعلن أرتورو سكيلا، المتحدث باسم حملة كاست، النصر من مقر الحزب في سانتياغو، عاصمة تشيلي.

وقال للصحفيين: "نحن فخورون جدا بالعمل الذي قمنا به. نشعر بمسؤولية كبيرة تجاه هذا التحدي الهائل المتمثل في تولي مسؤولية الأزمات التي تمر بها تشيلي".

ويمثل انتخاب كاست أحدث حلقة في سلسلة من عمليات التصويت التي أطاحت بالحكومات الحالية في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، مما دفع القادة اليمينيين بشكل أساسي إلى السلطة من الأرجنتين إلى بوليفيا.

