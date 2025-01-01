الطقس: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن تتأثر البلاد اليوم الإثنين، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة لذا يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، واعتبارا من ساعات الظهيرة تسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد أحيانًا، الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويستمر تأثر البلاد غدا الثلاثاء بالمنخفض الجوي ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، حيث يكون الجو غائمًا جزئيا وباردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق من البلاد قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية وحبات من البرد أحيانًا وفي ساعات المساء والليل تضعف فرصة الهطول، الرياح جنوبيه شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

يكون الجو يوم الأربعاء غائما جزئيا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث يكون الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، وفي ساعات الصباح تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الخميس، يكون الجو صافٍيا بوجهٍ عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردًا خاصة فوق المناطق الجبلية، الرياح جنوبية شرقية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجويّة خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة الجنوبية والشرقية، والتزحلق على الطرقات، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وفي درجات الحرارة.