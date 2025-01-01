  1. الرئيسية
بعد رفض اعتماد سفيرها الجديد في بيروت..إيران تدعو لبنان للحوار الإيجابي..

الأحد 14 ديسمبر 2025 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد رفض اعتماد سفيرها الجديد في بيروت..إيران تدعو لبنان للحوار الإيجابي..



بيروت /سما/

دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي السلطات اللبنانية إلى الحوار، في أول تعليق رسمي على امتناع بيروت عن الموافقة على تعيين السفير الإيراني الجديد.

ووفقاً لما نقلته وسائل إعلام إيرانية، أكد بقائي في إفادة صحافية أن "العلاقة الدبلوماسية بين بلاده ولبنان علاقة قديمة وقوية، ولا تزال قائمة"، مشيراً إلى أن إيران لديها سفير في لبنان، كما أن السفير اللبناني الجديد استقر حديثاً في طهران.

وأكد بقائي في إفادة صحفية أن "العلاقة الدبلوماسية بين إيراني ولبنان علاقة قديمة وقوية ولا تزال قائمة"، مشيرا إلى أن إيران لديها سفير في لبنان، كما أن السفير اللبناني الجديد استقر مؤخرا في طهران.

وبخصوص السفير الإيراني الجديد، أوضح بقائي أنه "تم  تقديم الطلبات واستكمال الإجراءات المتعلقة بتعيينه منذ فترة"، معربا عن أمله في "أن تسير هذه العملية بشكل طبيعي، وأن يتمكن السفير الجديد من استلام مهامه في بيروت قريبا".

وشدد بقائي على تفضيل بلاده "تجنب أي تصريحات قد تشغل لبنان عن التركيز على حماية سيادته الوطنية وسلامة أراضيه"، رافضا "أي كلام قد يشتت انتباه المجتمع والحكومة اللبنانية عن القضايا الأساسية للبلد".

يذكر أن لبنان لم يصدر حتى الآن موافقة رسمية على تعيين السفير الإيراني الجديد، في خطوة تعد غير مألوفة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت صحيفة "الأخبار" المقرّبة من حزب الله أن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجّي أوقف مؤقتا قرار قبول السفير الإيراني الجديد في بيروت.

وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر يوم السبت 13 ديسمبر أن تعيين أحمد سويدان سفيرا للبنان لدى طهران جاء قبل إرسال إيران اسم سفيرها المقترح إلى وزارة الخارجية اللبنانية.

وأشار التقرير إلى أن رجّي لم يرفع ملف السفير الإيراني الجديد إلى مجلس الوزراء، مما أبقى إجراءات اعتماد أوراقه الرسمية معلقة حتى إشعار آخر.

