الإحصاء: انخفاض حاد بأسعار السلع في قطاع غزة الشهر الماضي

رام الله/سما/

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن أسعار السلع الاستهلاكية في قطاع غزة شهدت انخفاضا حادا خلال شهر تشرين الثاني الماضي، وللشهر الثاني على التوالي، منذ إعلان وقف إطلاق النار.

وأضح "الإحصاء" في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن هذا الانخفاض دفع بمؤشر أسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً حاداً في قطاع غزة مقداره 34.70%، مقارنة بشهر تشرين أول 2025، وسجل المؤشر انخفاضاً في القدس بمقدار 0.63%، وبانخفاض طفيف مقداره 0.03% في الضفة الغربية، مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً في فلسطين مقداره 15.45%.

وأوضح أن مستويات الأسعار تشهد بشكل عام تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات العدوان الإسرائيلي، وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية.

ونوه إلى أن هذه المعطيات لابد من أخذها بعين الاعتبار عند قراءة مؤشر غلاء المعيشة، وأن يتم التركيز على تغير غلاء المعيشة على مستوى المنطقة، للوقوف على حقيقة التغير فيها، ونظراً لخصوصية هذه المرحلة الاستثنائية، وعطفا على ذلك لا يمكن استخدام متوسط الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، ليمثل متوسط التغيرات على مستوى المناطق المختلفة، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.

وتشير البيانات عند مقارنة الأسعار خلال شهر تشرين الثاني 2025 مع شهر تشرين الثاني 2024، إلى انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بمقدار 38.90%، (بواقع 65.09% في قطاع غزة، وبمقدار 0.15% في الضفة الغربية، في حين ارتفع المؤشر بنسبة 1.94% في القدس).

وللشهر الرابع على التوالي؛ يسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة انخفاضاً حاداً مقداره 34.70% خلال الشهر الماضي، مقارنة مع الشهر الذي سبقه.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس انخفاضاً مقداره 0.63% خلال الشهر المرصود، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 11.99%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 6.63%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بمقدار 2.25%، و"البنزين" بمقدار 1.97%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بمقدار 1.50%.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة الغربية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%. ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار البطاطا بمقدار 4.45%، وأسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.59%، وأسعار البيض بمقدار 3.40%، وأسعار الفواكه الطازجة بمقدار 3.23%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "البنزين" بمقدار 2.18%، و"السولار" بمقدار 1.01%، وأسعار السكر بمقدار 1.08%.

ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلى أن انخفاض الأسعار للسلع الأساسية في قطاع غزة دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل انخفاضاً في فلسطين مقداره 15.45% خلال الشهر المرصود.