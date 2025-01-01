استشهاد شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولة طعن في الخليل

القدس المحتلة/سما/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ظهر الأحد، النار على شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن في منطقة رأس الجورة بمدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه تم الإبلاغ عن محاولة تنفيذ عملية طعن على الطريق السريع رقم 35 عند معبر "يهودا" في الخليل، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي على المنفذ وتم "تحييده" وفق التقارير الرسمية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب عند مدخل الخليل، ومنعت وصول الإسعاف إليه، تاركة إياه ينزف على الأرض حتى استشهاده.

يتبع ..