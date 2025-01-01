مسلحون يغتالون مسؤولاً أمنياً في حكومة "حماس" وسط قطاع غزة واسرائيل تنفي علاقتها

غزة/سما/

اغتال مسلحون مجهولون، صباح اليوم الأحد، ضابطا في الامن الداخلي بقطاع غزة في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأكدت وزارة الداخلية بغزة اغتيال الضابط في جهاز الأمن الداخلي (مقدم/ أحمد زمزم) بإطلاق نار من قبل مسلحين في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى صباح اليوم.

واوضحت ان الأجهزة الأمنية القت القبض على أحد المشتبهين، ويجري التحقيق في الحادث.

وفي موازاة ذلك، ادعت تقارير نقلا عن مصادر في غزة أن قوة خاصة إسرائيلية كانت وراء الاغتيال، فيما أشارت تقارير أخرى إلى تورط متعاونين مع الاحتلال.

في المقابل، نقى مسؤول أمني إسرائيلي التقارير التي تحدثت عن ضلوع "قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي" في عملية اغتيال زمزم.