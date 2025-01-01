  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مسلحون يغتالون مسؤولاً أمنياً في حكومة "حماس" وسط قطاع غزة واسرائيل تنفي علاقتها

الأحد 14 ديسمبر 2025 09:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مسلحون يغتالون مسؤولاً أمنياً في حكومة "حماس" وسط قطاع غزة واسرائيل تنفي علاقتها



غزة/سما/

اغتال مسلحون مجهولون، صباح اليوم الأحد، ضابطا في الامن الداخلي بقطاع غزة في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأكدت وزارة الداخلية بغزة اغتيال الضابط في جهاز الأمن الداخلي (مقدم/ أحمد زمزم) بإطلاق نار من قبل مسلحين في مخيم المغازي بالمحافظة الوسطى صباح اليوم.

واوضحت ان الأجهزة الأمنية القت القبض على أحد المشتبهين، ويجري التحقيق في الحادث.

وفي موازاة ذلك، ادعت تقارير نقلا عن مصادر في غزة أن قوة خاصة إسرائيلية كانت وراء الاغتيال، فيما أشارت تقارير أخرى إلى تورط متعاونين مع الاحتلال.

في المقابل، نقى مسؤول أمني إسرائيلي التقارير التي تحدثت عن ضلوع "قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي" في عملية اغتيال زمزم.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن كواليس دخول خطة ترامب المرحلة الثانية ..

4 شهداء و 10 جرحى بقصف سيارة غرب غزة والاحتلال يعلن ان الهدف هو القيادي في القسام رائد سعد

“شخص وضيع و لن تبقوا بالحكم”.. انتقادات حادة لنتنياهو بعد فيديو يُظهر 6 أسرى أحياء قبل ان يقتلهم الجيش في غزة

من هو رائد سعد نائب قائد القسام في قطاع غرة؟

أكسيوس: إسرائيل تجاوزت أمريكا في "عملية اغتيال سعد" بغزة

القناة 13 العبرية : حماس خططت لاختطاف بن غفير إلى غزة

إسرائيل تهدد بتقليص المساعدات لغزة ..

الأخبار الرئيسية

حماس

باحث إسرائيلي وجنرال احتياط: اغتيال رائد سعد ضربة موجعة لـ”حماس” وستواصل اغتيال بقية القادة

جدل بين «الموالين» حول مسؤولية «حماس» عن خراب «محور المقاومة»

واشنطن تسعى لنشر 10 آلاف جندي في مناطق تحت سيطرة اسرائيل في قطاع غزة

موقع عبري يكشف تفاصيل جديدة حول زيارة مبعوث ترامب إلى إسرائيل وأبرز الملفات “السرية” التي سيتم بحثها مع نتنياهو

إسرائيل تهدد بتقليص المساعدات لغزة ..

الاتصالات الفلسطينية